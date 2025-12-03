脳科学者の中野信子氏が、3日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～24:17)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。3日の放送では中野氏、鶴崎修功、相席スタート・山崎ケイ、アキナ・山名文和が出演。東大卒の2人と子育て真っ最中のママ・パパが子どもを勉強好きにする方法を語る。

学生時代から「勉強しないと死んじゃうと思っていた」という脳科学者・中野氏。学生時代の中野氏は、成績もよく素行も悪くなかったが、ある日、職員室に呼ばれて怒られたそう。周りの生徒とあまりにも話が合わないのを見るに見かねた先生が、中野に“あること”を命じたという。

また、中野氏は子どもの頭をよくするには「楽器は絶対やった方がいい」といい、東大ピアノ部のすごさを紹介。一方、母親が声楽家だという鶴崎は、子どもの頃ピアノを習いたいと言った時に母から厳しく指導されて心を折られた過去を告白する。

さらに、中野は子どもの教育では「アメとムチよりもアメと無視の方が効く」と話す。