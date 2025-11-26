山本由伸がオリックス時代に“必ずしていたこと”とは　能見篤史「あれだけ…」

元プロ野球選手の星野伸之氏と能見篤史氏が、26日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:17～)に出演する。

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。26日の放送では、阪神、オリックスを知り尽くしたレジェンドの星野氏と能見氏、そして熱烈なオリックスファン・藤原丈一郎(なにわ男子)と秋定遼太郎(滝音)が出演し、阪神とオリックスにまつわる様々な余談を語る。

番組では、「オリックスファンに聞いた『阪神タイガースにここだけは負けてない』と思うこと」についてトークを展開すると、能見氏は、元オリックスで現在はドジャースで活躍する山本由伸のエピソードを披露。

山本と2年間一緒にプレーしたという能見氏は、「あれだけ活躍している選手なのに人の話を絶対聞く」という山本に感心したという。山本が監督やコーチから言われたことを絶対に一度は持ち帰る理由についても話している。

また、星野氏は「オリックスは大体僕に当てはまらないミーティングしかやらなかった」と吐露。ミーティングでは「140キロ以上出る奴はインハイいけ」などの指示が出されるため、スローカーブなど遅いボールを駆使するスタイルだった星野氏は「僕はどうしたらいいんですか?」と質問したそう。その時、コーチ陣から返ってきた答えについても明かす。

そんな星野氏が11年連続2桁勝利をあげていたことが明かされると、能見氏は「176勝をあげている投手はプロ野球の歴史の中でも一握りしかいない」とそのすごさを熱弁。かまいたち・濱家隆一も「しかも球速で魅せるピッチャーじゃないというのが余計すごい」と語っている。