TVerで公開中のティザー映像に登場し、SNSで「この少女は誰?」と話題を呼んでいた“25年前の少女”の正体が、岡崎紗絵だったことが明らかになった。松村北斗主演の日本テレビ系ドラマ『告白－25年目の秘密－』(7月スタート、毎週土曜21:00～)でヒロインを務める。

本作は、愛と執着の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太(松村)は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は「純愛」なのか、それとも執着という名の「狂気」なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が物語に深く関わっていく。

岡崎が演じる麻里子は、大手化粧品会社「野瀬化粧品」の役員兼「商品企画室」部長。祖母が創業者で、父親が現社長という立場から「親のコネ」と陰口を叩かれることもあるが、仕事ぶりには定評がある。総務部に勤める爽太のことは認識すらしていなかったが、好きでよく通っていたカフェで爽太と出会い、困っているところを助けられる。しかし爽太は、麻里子に「前から知っている」という謎めいた言葉を残す。

出演決定に、岡崎は「喜びと責任感が同時にくるような感情でした。この世界の一員になれることが今からすごく楽しみです」と心境を告白。「物語の面白さを自分自身も楽しみながら丁寧に、大切に、演じていきたいです」と意気込む。

脚本を読んだ印象については、「作品ごとミステリアスな空気を纏っているような、そんなイメージ」と表現。「恋愛とサスペンスが交錯していて、一気に物語が展開されていくのがとても面白い」といい、「さっきまで心がぽっと温かく優しい気持ちになったかと思えば、次の瞬間には凍りつくような展開が待っていて、どんどんと物語にのめり込んでいきました」と明かした。

松村とは以前ドラマで共演して以来となり、「その当時から役に真摯(しんし)に向き合っている姿を目にしていたので、真っ直ぐに誠実な印象です」とコメントしている。

また、4月27日からTVerのドラマページで公開されているティザー映像では、一枚の少女の顔写真と「25年前の私」というテロップが登場し、SNSで「この少女は誰?」と話題に。この少女は、岡崎の写真をもとにAIで再現した“25年前のヒロイン”の姿だった。

岡崎はティザーについて「AIでこんなことができるんだなぁと時代を感じました」と驚き、「皆さんが予想されているコメントを見させていただきましたが、私の名前もあって、ちゃんとわかるんだと驚きました。25年後の私がどうなっているのか楽しみにしていてほしいです」と呼びかけている。

脚本を手がける渡邉真子氏は、本作について「好きな人のことを目で追ってしまったり、SNSをチェックしたり、そんな行動を取ったことがある人は多いのではないでしょうか。それはどこまでなら許されるのか。また、誰がやるかの問題なのか」と問いかける。

松村演じる爽太については「好きな人を驚くほど一途に思い続けたり、彼女のことを何でも知りたくて調べ尽くしたり…そんな人です。そう聞くと、ちょっとゾッとするかと思います」と説明。その上で、「いくら好きだからと言って踏み越えてはいけないラインはあるし、だけど遠慮ばかりしていたら幸せにはなれない」と、本作のテーマ性を語る。

さらに、爽太と麻里子の関係性については、「25年も密かに片想いをしていた主人公が、彼女と接触を持つことが叶ったことからドラマはスタートします。長い長い沈黙を経て、爽太は麻里子をどうしようとしているのか…。麻里子は彼をどう受け止めるのか」とし、「二人の関係の表も裏も、現在も過去も、全てに目を凝らして見守ってほしいです」と呼びかけている。

岡崎については「麻里子は、一人きりで強く凛と立っているような女性です。けれど本当は家庭環境から鎧のようなものを纏って生きていて、内側はたくさんの揺れがある人物です」と役柄を紹介し、「岡崎さんならば、きっと素敵な麻里子像になるのではないかと楽しみにしています」と期待を寄せた。