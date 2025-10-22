俳優の石田純一とタレントのマイケル富岡が、きょう22日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10～)に出演する。

  • 『これ余談なんですけど・・・』　(C)ABCテレビ

かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。きょう22日の放送では、現在71歳の石田と64歳の富岡という、芸能界屈指のモテおじが、独自の恋愛術を告白する。

「ギラギラ感は抑えた方がいいって気づいた。あんまりギラギラしていると今の時代はモテない」と話す富岡。石田も「デフレで地味な時は派手でもいいんだけど、景気よくなってきてる時は逆に抑えた方が」と同意すると、かまいたちは「景気と連動してるんですか？」(山内)、「景気の逆を行くんや」(濱家)と驚く。

スタジオでは、富岡が「中学で初恋をした頃は1対1の付き合いをしていたが、ある時、1対1だとありあまるエネルギーがある」ことに気づき、「学校内で2，3の子と付き合っていた」と告白。「自分の場合、めちゃくちゃLOVE排気量が高いため、数人とお付き合いできるパワーを持っている」が、相手を悲しませないため、複数の女性と付き合っていることを最初からオープンにしていると話す。

そんな富岡がこれまで同時に交際した女性は「MAX12名」と明かすと、スタジオは騒然。全エアラインのCAと同時交際していた時のスケジューリング方法や、フライトが変更になった時の苦労話を語ると、山内は「管制塔の動きをしてる」と感心してしまう。

「男は自分のプレゼンをしがちだが、実は自分を落とす方がモテる」と話す石田からは、「笑わせた数だけベッドに近づく」という名言も飛び出す。

【編集部MEMO】
『これ余談なんですけど…』は、かまいたちとゲストの「これ余談なんですけど…」のひと言をきっかけに、テーマとは全く関係のないなんでもありの“余談トーク”を繰り広げていくトークバラエティ。2021年1月より半年間火曜深夜に放送され、2022年11月からABCテレビの歴史ある枠「ナイトinナイト」へ仲間入りした。

