“なりたい顔”を北村有起哉が実名告白…鈴木亮平も納得「確かに」

俳優の北村有起哉が22日、都内で行われたTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00～)の第2話プレミア試写会に、主演の鈴木亮平、脚本を担当した黒岩勉とともに登場した。

北村有起哉

「キャーキャー言われたい」「東京ドームの周りを…」

ドラマは、鈴木が善悪を行き来する一人二役を演じる、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。鈴木は儀堂に“リブート”した早瀬を演じ、儀堂に“リブート”する前の早瀬を松山ケンイチが演じている。

本作に登場するキャラクターやキャストの中で“リブート”するなら誰がいいかと聞かれると、北村は「僕は今、(冬橋役を演じている)永瀬(廉)君にリブートして、キャーキャー言われたいな、と……」と回答。鈴木が「確かに。東京ドーム、立ってみたいですよね」と同意すると、北村は「東京ドームの周りをぐるぐる歩いてるだけでもさ(笑)……味わったことのない世界に連れてってくれるかもしれない」と語った。

同じ質問に、鈴木が「じゃあ僕、(Mrs. GREEN APPLEの)藤澤涼架君で」と本作で共演している藤澤の名前を挙げると、北村が「コンサート行っちゃう? でも(キーボード)弾けないでしょ」とツッコむ場面も。鈴木が「(弾いている)フリでしょ!」と苦笑いで答えると、北村は「でもメンバーに絶対、『だいぶ大きくなったね』って言われるよ」と返し、会場を笑わせていた。

この日は、本作の撮影エピソードについてのトークも。第1話の冒頭のシャモの群れとのシーンについて、鈴木が「ここだけの話、いいですか。あのシャモ……ほとんどCGです」と暴露すると、隣に座っていた北村が「知らなかった」と驚く場面もあった。