同性パートナーとして暮らす2人は、どんな幸せを感じ、どんな困りごとに直面しているのか――。6月6日に生放送される日本テレビの報道番組『news every.特別版 カラフルLife』(16:30～ ※関東地区ほか)では、性的マイノリティーを取り巻く現状を伝える。

「私らしい、ミンナの幸せ」のためにできることを

この同番組は、5月30日から6月7日まで実施される日本テレビ系キャンペーン「Good For the Planet ウィーク」(略称：グップラ)の一環として放送。6月は、世界的に性的マイノリティーの人権について考える「プライド月間」とされており、番組では性的マイノリティーを取り巻く現状を踏まえながら、「私らしい、ミンナの幸せ」のためにできることを考え、発信していく。

MCを務めるのは、『news every.』に出演する森圭介アナウンサーと忽滑谷こころアナウンサー。ゲストには、レズビアンであることを公表してミス中央大学グランプリとなり、現在はインフルエンサーとして活動の幅を広げる松澤海優を迎える。

“同性婚訴訟”も特集

番組では、同性パートナーとして暮らす2人に密着取材。日々の暮らしの中にある幸せの形を見つめるとともに、同性婚が法制化されていない中で直面する困りごとにも焦点を当てる。

また、全国の同性カップルらが、同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして国に損害賠償を求めている“同性婚訴訟”についても取り上げる。今年度中には最高裁の判断が示される見通しとなっており、法制化を求める理由や世界の動きを、スタジオで解説する。

「Tokyo Pride」会場からAIが生歌唱

さらに、同日から東京・代々木公園で開催される日本最大級の性的マイノリティーのイベント「Tokyo Pride 2026 Pride Parade ＆ Festival」の会場から生中継。『news every.』に出演する直川貴博キャスターが現場の熱気をリポートする。

会場の野外ステージには、歌手のAIが出演。番組内では、AIによる生歌唱も届ける予定だ。

「Good For the Planet ウィーク」は、地球の未来のために今できることを考えるキャンペーン。今年は小泉孝太郎、坂本花織、山田涼介がアンバサダーを務め、サイエンスキャスターとして桝太一、アナウンサーとして水卜麻美アナと浦野モモアナが出演する。