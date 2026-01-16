俳優の鈴木亮平が15日、都内で行われた主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』(18日スタート、毎週日曜21:00～)の制作発表会見に登場した。

ドラマは、鈴木亮平が善悪を行き来する一人二役を演じる、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸(鈴木亮平)は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。

会見には、共演の戸田恵梨香、永瀬廉(King ＆ Prince)、蒔田彩珠、中川大輔、藤澤涼架(Mrs. GREEN APPLE)、津田篤宏(ダイアン)、伊藤英明、北村有起哉も登壇し、ドラマについてトークを展開した。

本作で善悪を行き来する一人二役を演じ、3度目の日曜劇場主演を務める鈴木は、「めちゃくちゃ面白いドラマができました。まずとんでもなくストーリーが面白いです」と手応えをコメント。さらに「すでに全話、夏には撮り終わっていまして、長い時間をかけて仕上げをして、最高の状態で皆さんにお届けできる状況になっています」と自信たっぷりに語り、「何より初回、最高に面白いですし、すごいなと思ったのが、最終回まで全部面白いし、全部びっくりする。毎週日曜日を楽しみにしていただけるドラマになっているかなと思います」とアピールした。

また、鈴木はオファーを受けた時の心境を聞かれると、「“俳優への挑戦状”のような脚本だなと。僕だけではなく、それぞれのキャラクターがそれぞれ言えない秘密を抱えていて。『あなたはこれ、どう演じてくれるんですか』というような、挑戦状のような脚本。非常にやりがいがあると思いました」と回顧。続けて「この脚本をもってオファーしてもらえることがうれしかったですね。『この難しい脚本をあなたならやれると信じています』というラブレターでもあり……挑戦状ような脚本だったので。こんなにやりがいのある役はそうそう出会えないぞ、ぜひやらせていただきたいと思いました」と心境を明かした。

さらに、本作で平凡なパティシエ・早瀬と悪徳刑事・儀堂の2役を演じる鈴木は、「演じるということは僕たちが普段、プロとして職業としてやっていることなので、すごく分かるんです、早瀬くんの気持ちが。『こういう失敗しちゃうよね』とか」と役に共感。「新しい役を演じた初日に、家に帰ったら『うわ、疲れた！』とか……そういう“俳優あるある”というか“演技あるある”みたいなところも盛り込んだつもりなので、楽しんでいただけたら」と笑顔で語っていた。