日曜劇場『リブート』は「ながら見禁止」「早送り禁止」　鈴木亮平、視聴者に向けての切実な“お願い”

俳優の鈴木亮平が22日、都内で行われたTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00～)の第2話プレミア試写会に共演の北村有起哉、脚本を担当した黒岩勉とともに登場した。

鈴木亮平

ドラマは、主演の鈴木が善悪を行き来する一人二役を演じる、嘘と真実が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンス。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる(＝リブートする)”という決意をする。鈴木は儀堂に“リブート”した早瀬を演じ、儀堂に“リブート”する前の早瀬を松山ケンイチが演じている。

第2話の上映後にステージに登壇した鈴木は、冒頭、会場に集まった観客に「面白かった人ー?」と呼びかけ、さらに「どういうところが面白かったですか? ちょっと聞いてみてもいいですか?」とステージを降りて客席に向かい、自ら観客に「どういうところが良かったですか?」と質問。マイクを向けられた観客が、鈴木に松山が重なってみえると答えると「それ、(つまり)僕の演技が良かったと(笑)。ありがとうございます」と笑顔で語り、会場を沸かせた。

この日は、鈴木、北村、黒岩がドラマの反響や撮影エピソードなどについてトークを展開。オンエアで第1話を見たという鈴木は、感想を聞かれると、「(儀堂として)追い詰める方も追いつめられる方もやってますので、『こんなことがあったら怖いな』と思いながら……。1話の最後、主人公なのに(King ＆ Princeの永瀬廉演じる)冬橋に殴られて、ずるずる連れていかれちゃって……。『死んだのか』と思って、ちょっと声出そうになりましたね。殴られる瞬間、『えっ』て」と当時の心境を振り返り、続けて「(同じように殴られた安藤を演じた)津田さんのときは『えっ』てならなかったんですけど」と語り、笑いを誘った。

さらに、本作をより面白く見るためのコツを聞かれた鈴木は、「あえて言うなら“ながら見禁止”ですかね。あと“早送りしながら見るの禁止”」と回答。その理由として、鈴木が「ちょうど、一生懸命見て一番面白いように作っているので……」と語ると、北村も「早瀬の逡巡とかがたくさん散りばめられてるじゃない。それ、倍速で見ちゃうと見逃す可能性あるよね」と同意し、「スロー(で見る)ならいいかもしれない」と語って鈴木を笑わせていた。