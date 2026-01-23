ヤマハ発動機販売は"クロスプレーン・コンセプト"に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列3気筒・888cm³エンジンを軽量アルミフレームに搭載したスーパースポーツモデル「YZF-R9 ABS」の新色を5月15日に発売する。

また、2025年にヤマハ発動機が創立70周年を迎えたことを記念した「70th Anniversary Edition」を200台限定で1月30日に発売する。

■新カラーにヤマハレーシングイメージを強調した"ブルー"を採用

「Re-DNAed Supersport」をコンセプトに開発された「YZF-R9」は、幅広いライダーに支持される「MT-09」のパワーユニットを基に、ミドルクラス最強のトラックパフォーマンスを具現化したモデル。

最高のエキサイトメントを提供しながらも、スキルや走行ステージを選ばない親しみやすさを併せ持つ懐の深いモデルとして、幅広いユーザーから支持を集めている。

新しいカラーは、2026年モデルのYZF-Rシリーズに共通して展開されるヤマハレーシングイメージを強調した"ブルー"。ボディサイドのモデルロゴ下部にシアンのラインをあしらい、その造形を際立たせている。

■200台限定で70th Anniversary Editionも発売









「YZF-R9 70th Anniversary Edition ABS」ホワイト

「70th Anniversary Edition」は、1955年の創立以来、レースとともに歩んできたヤマハ発動機の歴史を表現するカラー。1964年、ヤマハ初の250cc世界チャンピオンマシンとなった「RD56」に施していた"白地に赤のライン"カウルのイメージに着想を得たグラフィックを採用している。

画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある。