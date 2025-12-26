ヤマハ発動機は一般社団法人 日本流行色協会(JAFCA)の「オートカラーアウォード2025」でグランプリを獲得した。優れたモビリティのカラーデザインを顕彰する制度で、ヤマハは「YZF-R3/YZF-R25」の「マットパールホワイト」で栄冠に輝いた。

【グランプリ】

■ヤマハ発動機「YZF-R3/YZF-R25」(2台でノミネート)

⚫︎テーマ：ヤマハが世界を変えるための一目ぼれの方程式

⚫︎カラー：マットパールホワイト

⚫︎担当デザイナー：

・溝越万莉さん(ヤマハ発動機 クリエイティブ本部 プロダクトデザイン部 CMFG Gr.)

・松田築さん(GKダイナミックス CMFG動態デザイン部 ユニット1)



【授賞理由】

「一目ぼれの方程式」というテーマを的確に体現し、デザイナーが企画段階から深く関わったというプロセスが完成度の高いデザインを生み出している。

デザインコンセプトがしっかりとお客様に届き、販売実績に現れていることも評価された。一般審査員、自動車色彩分科会審査員、ACA審査員、全てで1位という結果で、誰もが納得する美しさと新しさをもつカラーリングはグランプリにふさわしい。

【メーカーからのアピールポイント】

マットパールホワイトはホワイトとブルーの2色の偏光パールを組み合わせた、量産車ではほとんど例のない挑戦的なカラーです。光の角度や時間帯によって表情を変え、非日常感を演出します。



また、モデルロゴを大胆にあしらった新しいグラフィックデザインは、乗る前も走行中も楽しめる視覚的な仕掛けを備えています。



見る人の心を奪う、圧倒的な存在感を放つデザインです。



【準グランプリ】

■トヨタ自動車「LEXUS ES」

⚫︎テーマ：TIME – 時の移ろいを感じるCMFX –

⚫︎カラー：エクステリア=SOU(蒼)/インテリア=アオタケ

⚫︎担当デザイナー：

・小川真知子さん(トヨタ車体 デザイン部 デザイン戦略企画室 カラー&感性デザイングループ)

・伊藤なごみさん(トヨタ自動車 カラー&感性デザイン部 アドバンスドCMFXデザイングループ)



【授賞理由】

CMFに「X」という概念を加え、光・音・香りなど五感に訴える要素までをデザインとして体系化している点が高く評価された。

CMFの考え方を次のステップへと拡張し、ブランドが考える次世代のデザイン哲学を提示しているということで準グランプリとなった。

【メーカーからのアピールポイント】

新型ESでは日常の中で感じる豊かな時間、時の移ろい「Time」にフォーカスした色づくりをしました。



外板色「SOU(蒼)」

すべての景色が美しく見える時間帯に着目。早朝の澄んだ空気の中で感じる静けさと透明感、その瞬間を切り取りました。ゆっくりと変化する柔らかな色のグラデーションが目に映ります。



内装色「アオタケ」

日本の伝統色「青竹色」から着想を得たカラー。竹が持つ清らかなイメージを大胆に表現しています。風がそよぐ若竹の中にいるような、心地よい空間と時間を創出します。



体験価値

CMFに加えX (Experience)まで領域を広げ「光・音・香り」などの感覚に響く体験価値に挑戦しました。LEXUSならではの「日本らしさ」を昇華させた空間と演出で、感覚に響くひとときを提供します。



【オートカラーアウォード2025について】

＜オートカラーアウォードとは＞

一般社団法人 日本流行色協会(JAFCA)が主催する顕彰制度。モビリティのカラーデザインの企画力や形との調和を含む、内外装すべてのカラーデザインの美しさを評価する。1998年から始まり、審査会としては2025年で27回目を迎えた。



＜開催スケジュール＞

●2025年12月12日 ノミネートデザインのプレゼンテーション

●2025年12月13日 実車審査、結果発表・表彰式



＜対象＞

・カラーデザイン開発に最も注力した、日本国内市場に向けて販売されるモビリティのカラーデザインで、2024年12月15日〜2025年12月末までに一般消費者が購入(リース)できる旨を発表しているモビリティであること。

・日本国内市場向けに生産、販売、輸入されたカラーデザインであること。審査当日に実車を展示できること。



＜グランプリ、準グランプリの審査視点＞

●モビリティのカラーデザインとして企画・発想が優れているか

●カラーデザインの開発に従来にない工夫があるか

●カラーが企画通りに表現されているか

●従来にない色域・素材感に挑戦しているか

●純粋に色が美しいか、モビリティ全体でカラーが調和しているか

●市場に影響を与えたか、もしくは、与える力があるか

(※場合によって「特別賞」が選定される場合がある)



＜審査委員＞

以下の審査委員の投票結果により、賞が決定される。

河口 まなぶ(モータージャーナリスト)/大日方 伸(積彩 CEO)/小木曽 珠希(一般社団法人日本流行色協会 クリエイティブディレクター)/JAFCA 自動車色彩分科会メーカー代表審査委員 /一般審査委員



