ヤマハ発動機販売は2月27日、"クロスプレーン・コンセプト"に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列3気筒888cm³エンジンをCFアルミダイキャストフレームに搭載し、1980年代のGPファクトリーマシン「YZR500」を彷彿とさせるスタイリングに仕上げたスポーツヘリテージモデル「XSR900 GP」に新色を設定して発売する。

「XSR900 GP ABS」イエロー。画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある

■YAMAHAの足跡とスピリッツを表現したスポーツヘリテージモデル「XSR900 GP」

「XSR900 GP」は"The Embodiment of Yamaha Racing History (ヤマハレースヒストリーの体現者)"をコンセプトとし、「XSR900」をベースに開発。ロードレース世界最高峰でのYAMAHAの足跡とスピリッツを表現したモデルだ。

ワインディングロードを心地よく駆け抜けることができる性能とスポーティーなハンドリングが特徴で、往年のレーサーレプリカ経験者から若年層まで、幅広いユーザーに支持されている。

■ヤマハスピリッツのアイコン「USインターカラー(イエロー)」を採用

新しいカラーは「USインターカラー」と呼ばれる"イエロー"。

1970年代から80年代にかけてアメリカのレースシーンで活躍したヤマハ車、および1978〜80年のWGP500マシンに採用したカラー&グラフィックを再現したものだ。ヤマハ発動機創立からモータースポーツに挑戦し続けるヤマハスピリッツの象徴として広く支持されている。

メインフレームやリアアーム、フロントサスペンションのアウター、さらにはブレーキ&クラッチレバー、ステップを専用のブラックに塗装するほか、ゴールドのホイールとイエローのリアサスペンションスプリングを採用し、「XSR900 GP」の世界観を色濃く反映する特徴的なカラーリングとなっている。なお継続販売の"ホワイト"と合わせて2色展開となる。