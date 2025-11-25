ヤマハ発動機販売は2026年2月25日、オートマチックスポーツ「TMAX」の誕生25周年を記念した「TMAX560 25th Anniversary ABS」を発売する。

「TMAX560 25th Anniversary ABS」マットダークグレー(画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある)

■「TMAX560 TECH MAX ABS」にもプレミアムな新色追加

「TMAX」は"モーターサイクル感覚のファンライド"と"コミューターとしての快適性"を調和させたモデルで、日本国内では2001年8月に発売となった。以来、従来のスクーターのイメージを超える"オートマチックスポーツコミューター"として新たなジャンルを築き、多くのユーザーに支持されている。

今回の「TMAX560 25th Anniversary ABS」は「TMAX560 ABS」をベースとし、2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと特別装備により、フラッグシップにふさわしい所有感を高める仕様となっている。

主な特徴は、

1)メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装

2)専用表皮を用いたレッド/ブラックの専用シート(赤色ダブルステッチ縫製、専用シートタグ)

3)サイドカバーに配置したTMAXレッドクロームエンブレム

4)レッグシールド中央部の25周年記念特別エンブレム

5)起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ

6)アルミ本来の素材感が映える切削ホイール

などだ。

「TMAX560 TECH MAX ABS」マットダークグレー

上級モデルの「TMAX560 TECH MAX ABS」には、「MT-09」などのエンジンに採用し好評の、金属よりも金属らしい質感を持つ"クリスタルグラファイト"を新たなブランドカラーとして車体色に採用。"プレミアム&高品質"をもたせ2026年1月20日に発売する。

「TMAX560 TECH MAX ABS」のグレー、「TMAX560 ABS」のマットブラックは継続する。