ヤマハ発動機販売は2026年1月30日、幅広い路面状況に適応するマルチポテンシャルを備えたオン・オフモデルの新製品「WR125R ABS」を発売する。

■“ヤマハオフロードワールド”へ誘う入門モデル

同モデルは"オフロードの世界に飛び込める青い相棒"をキーワードに、タウンユースやオンロードツーリングでの扱いやすさはもちろん、舗装路からオフロードへシームレスに駆け抜け楽しめるファンライド性能を追及したバイクだ。

主な特徴は以下の通り。

1) 日常使いからオフロード走行まで、幅広いフィールドでさまざまな乗り方に呼応する水冷・SOHC・4バルブ・VVA(可変バルブ)・FI・124cm³エンジン

2) フルサイズ(250ccクラス)同等のフロント21インチ・リア18インチホイールやオフロードでの高い走破性を発揮する前後サスペンションなどの足回り

3) 自由度の高いライディングポジション

4) ヤマハオフロードモデルらしい特色を備えたデザイン

5) 着信通知/燃費管理が可能なスマートフォン専用アプリ「Y-Connect」との連携



オンからオフまで全域で扱いやすく軽快な走りを発揮





オフ走行にも適した前後サスペンション

コントロール性に優れた前後ディスクブレーキ

自由度が高く安定感のあるライディングポジション

ヤマハオフロードモデルらしい特色を備えたデザイン

スマートフォン連携機能とLCDマルチファンクションメーター

■企画の狙い

今回の「WR125R」はタウンユースやオンロードツーリングでもファンライドを楽しめるモデルとして企画開発した。

免許を取得したばかりのエントリーの人にとっての扱いやすさや用途にも配慮し、ヤマハオフロードワールドへいざなう登竜門モデルと位置づけている。

ヤマハのオフロードスピリットを感じさせるデザインに、さまざまな路面状況に応えるマルチなポテンシャルを備え、オフロードの世界のワクワク感、自然との一体感、新たな仲間とふれあう楽しみを提供する。