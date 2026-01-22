バンダイスピリッツは、1993年放送の『電光超人グリッドマン』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） サンダーグリッドマン」(14,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月23日(金)16時より予約受付開始、2026年8月発送予定。

『電光超人グリッドマン』より、「サンダーグリッドマン」がS.H.Figuarts（真骨彫製法）に登場。

当時のスーツアクターである岡野弘之氏のボディスキャンデータをもとに、その体躯・骨格をベースに造形を重ねていき、「サンダーグリッドマン」のプロポーションを徹底再現。また、造形は円谷プロダクション造形部門LSSや、当時の「サンダーグリッドマン」のスーツ作成を担当した澗淵隆文氏による監修協力を経て本物感を追求。当時様々な特撮的技法を用いて製作された「サンダーグリッドマン」のスーツの魅力を再現すべく、本商品では「造形」と「タンポ印刷」の2種類の手法でディテール再現を行っている。

胴体の一部に軟質パーツを採用し、肩や股関節部分に引き出しギミックを設けることで、劇中をイメージさせるポージングが再現可能に。脚部装甲が一部可動することで接地性を向上させている。

また「サンダーグリッドマン」が劇中で使用する「サンダーグリッドビームエフェクトパーツ」のほか、「ドリルブレイク」再現用の支柱パーツ一式が付属。両肩のドリルを取り外すことで、劇中シーンを再現できる。

遊びの幅を広げるパーツとして、交換用手首パーツ左右各2種が付属。玩具オリジナルギミックとして別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） グリッドマン」に付属の「プラズマブレード」、「バリアーシールド」を保持することが可能となっている。開き手首パーツを活用することで、より多彩な表情を付けることができる。

また、一部パーツが取り外し可能となっており、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） グリッドマン」と組み合わせることで劇中の合体シーケンスをイメージして楽しめる。

(C)円谷プロ