“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系 2月15日スタート)の「超制作発表」が1月18日に開催され、ギャバン・ルミナス／祝 喜輝役・角 心菜、高鳴 寿役・谷田ラナら多元地球《Ι5109》の銀河連邦警察メンバーが明らかになった。

さらに別の宇宙《Ι5109》にもギャバンが! 角心菜がギャバン・ルミナスに

インフィニティの宇宙ともブシドーの宇宙とも異なる、《多元地球 Ι5109(イオタ ゴヒトマルキュウ)》と呼ばれる宇宙で、金色のコンバットスーツのギャバン・ルミナスに蒸着するのは、銀河連邦警察 鑑識課の祝喜輝(いわい・きき)だ。

オタク気質の喜輝を演じる角心菜(すみ・ここな)は、「やっと皆さんのもとに作品をお届けできる日が近づいてきて、ドキドキワクワクしています。幅広い世代の方々から愛される作品になればいいな」とニッコリ。

また、ルミナスの相棒捜査官・高鳴寿(たかなり・ことぶき)役の谷田ラナ(たにだ・らな)は、「放送日が近づくにつれて、より現実味が増してきました。作品が公開されて見てくださる方がどんな風に思ってくれるのかも楽しみです」と、期待に胸を膨らませた。

喜輝と寿は、ハイスクール時代からの大親友で、「キキ」「コト」と呼びあうお騒がせ仲良しコンビ。役とのシンクロ率を絶賛しあう角と谷田が見せる息ピッタリの掛け合いに注目だ。

ギャバン・ルミナス／祝 喜輝(いわい・きき)(演・角 心菜)

多元地球Ι5109の「宇宙刑事ギャバン」。喜びのエモルギーで蒸着する。鑑識課でありながら、ギャバンとして認められた変わりダネ刑事。推理力・分析力に優れているが、オタク気質で興味のあることに一直線。本人の喜びは「知ること」であり、中でもエモルギーに興味津々。エモルギアの言語を理解することができる。状況を正確に分析し、最適解の装備で解決をはかる。

角 心菜 コメント

皆さんのもとに作品をお届けできる日が近づいてきて、ドキドキワクワクしています。かっこよくてクスッと笑える部分もある、見ていただいたら絶対好きになる作品になっていると実感しています。幅広い世代の方々から愛される作品になればいいなと思っています。

キキは興味を持ったことに一直線になる女の子です。好きなものを前にすると周りが見えなくなってしまうくらい夢中になって、早口になってしまうところが愛おしくて大好きです。

そんなキキと一緒にいるときのコトは素の感じで、撮影ではアドリブも多いです。コトのしっかりしている部分はラナちゃんに共通していると思います。アクションの練習の際、楽しみながらもすごくマジメに頑張っていたり、見えないところでコツコツ努力しているんです。ラナちゃんもしっかり者でカッコイイです! 大好き♡

高鳴 寿(たかなり・ことぶき)(演・谷田ラナ)

ギャバン・ルミナスの相棒捜査官。器用でアクティブ、武器の扱いや格闘術にも優れている。喜輝とはハイスクール時代からの大親友でマイペースな喜輝のツッコミ役。喜輝から「コト」と呼ばれている。

谷田ラナ コメント

すでに撮影は進んでいるので、もちろん実感はあるのですが、放送日が近づくにつれて、より現実味が増してきました。今は楽しみと緊張が半分半分です。現場では初めてのこともたくさんあるんですが、一つ一つにしっかり向き合いながら頑張っています。それがどのように画面に映るのかも楽しみですし、作品が公開されて見てくださる方がどんな風に感じてくれるのかも楽しみです。

コトはツンとしていてクールに見えるのですが、キキとは姉妹のように仲が良くて、気を使わない関係です。キキの前ではかわいくて素直な一面が出るんですが、そういう二面性が人間らしくて大好きです。

キキはとにかくかわいいんです! 心菜ちゃんとキキは似ているなと思っていて、楽屋でしゃべっているときも、ふと「心菜ちゃんかわいいな…」と思うことがあります。コトはもちろんそうなんですが、私自身も心菜ちゃんと一緒にいてすごく気がラクですし、本当に気を使わないです。

新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年2月15日よりテレビ朝日系24局にて毎週日曜午前9：30～10：00放送。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映