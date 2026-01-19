バンダイ トイ事業部は、新たなヒーローが活躍する特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾作品となる新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に登場するなりきりアイテム「DXギャバリオントリガー」(7,480円)を、2月14日に、全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場、インターネット通販などで販売開始する。また、対象の店舗で参加できる「無料でグッズがもらえるあいことばキャンペーン」「早期購入キャンペーン」を2月14日から実施する。

DXギャバリオントリガー

新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とは

新番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年2月15日毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始の作品。かつて放送され人気を博した『宇宙刑事ギャバン』(1982～1983年)の革新性を受け継ぎつつ、最新の映像表現と演出手法により世界観をゼロから構築した、まったく新しいストーリー。

変身武器＆スペースシップ＆ロボ「DXギャバリオントリガー」

「DXギャバリオントリガー」(7,480円)はギャバンが使用する変身アイテムで、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の「DXテガソード」で好評だったなりきり＝ロボをさらにパワーアップさせ、なりきり＝ロボ＝スペースシップの3モードで遊ぶことができるメインアイテム。

DXギャバリオントリガー

DXギャバリオントリガー_ロボモード

DXギャバリオントリガー_宇宙船モード

なりきり遊びでは、各ギャバンに蒸着できる電池型アイテム「エモルギア」の天面パーツを押し込んで絵柄をチェンジ＆ギャバリオントリガー本体にセット、トリガーを引くことで番組演出さながらの「蒸着」遊びを楽しむことができる。さらにセットした状態でもう一度エモルギアの天面パーツを押し込んで絵柄をチェンジ、トリガーを引くことで必殺技遊びが楽しめる。

また、「DXギャバリオントリガー」はギャバン達が搭乗するスペースシップ「コスモギャバリオン」に変形可能。スペースシップモードからそのままロボモードへの変形も可能。

セット内容は、ギャバリオントリガー、ジマンゲーダー GC-R、ゲキドーエモルギー。

スペースシップ状態でエモルギア（ジマンゲーダー GC-R）とドッキング、変形させるとロボ状態である「コスモギャバリオン GC-R」が完成。音と光で臨場感あるロボ遊びが楽しめる。

ロボ状態では、別売りの「DXギャバリオンセイバー」、「DXギャバリオンドリル」、「DXギャバリオンクレーン」、「DXギャバリオンレーザー」とも連動。それぞれのメカと合体、エモルギアを換装することで劇中に登場する様々なフォームで遊ぶことができる。

電池型アイテム「エモルギア」シリーズ

蒸着に使用するエモルギアは天面パーツを押すことで絵柄が3種類にチェンジ、必殺技に使用するエモルギアは天面パーツを回転させることで絵柄が2種類にチェンジ、メカシリーズに付属するエモルギアはロボのフォームチェンジに使用し、それぞれ「DXギャバリオントリガー」にセットすることで、様々な発光＆音声を楽しむことができる。

「DXエモルギアセット01」(1,320円)は、ヒソオエモルギー、トキメッキエモルギーがセットになった商品。

「エモルギア」シリーズは、玩具売り場やガシャポン自販機、お菓子売り場などで展開予定。

「DXギャバリオントリガー」と合体、3モードで遊べるアイテムも

「DXギャバリオントリガー」以外のメカシリーズ「DXギャバリオンセイバー」「DXギャバリオンドリル」「DXギャバリオンクレーン」「DXギャバリオンレーザー」も、ギャバンが使用する武器モードとユニットモード、ロボモードの3モードを楽しめるアイテム。





DXギャバリオンセイバー

2月14日発売「DXギャバリオンセイバー」(3,850円)は付属のエモルギア(オンニキール 10Q)をセットすると主翼が展開し、エモルギアを回転させると連動して剣先が伸びるギミックを搭載。さらに「DXギャバリオントリガー」と合体することで、コスモギャバリオン 10Qに変形する。

セット内容は、ギャバリオンセイバーとオンニキール 10Q。





DXギャバリオンドリル

2月14日発売「DXギャバリオンドリル」(3,850円)は付属のエモルギア(シリタインダー WK-2)をセットして回転させるとドリルが前後に伸び、本体を走行させるとドリルが回転するギミックを搭載。さらに「DXギャバリオントリガー」と合体する事で、コスモギャバリオン WK-2に変形する。

セット内容は、ギャバリオンドリル、シリタインダー WK-2。





DXギャバリオンクレーン

3月7日発売「DXギャバリオンクレーン」(3,850円)は本体横のリールを回転させると、ウィンチから引き出した紐を巻き取れるギミックを搭載。付属のエモルギア(デージョブダン ＆C)をセットした状態でリールを回転させると、エモルギアも合わせて回転。さらに「DXギャバリオントリガー」と合体する事で、コスモギャバリオン &Cに変形する。

セット内容は、ギャバリオンクレーン、デージョブダン ＆C。





DXギャバリオンレーザー

「DXギャバリオンレーザー」(3,850円)は付属のエモルギア(イトオーシャ G.I.)をセットするとパネルが展開、エモルギアを回転させるとパネルが回転するギミックを搭載。さらに「DXギャバリオントリガー」と合体する事で、コスモギャバリオン G.I.に変形する。

セット内容は、ギャバリオンレーザー、イトオーシャ G.I.。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映