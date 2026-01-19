バンダイは、2026年2月15日から放送開始予定の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の玩具に関連して、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ あいことばキャンペーン」を2月14日より開始する。本キャンペーンの対象は、小学生以下のお子様。

合言葉キャンペーン参加方法

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第1話放送前日の2月14日より、本キャンペーンの対象となる小学生以下のお子様がキャンペーン実施店舗の店頭であいことば『ギャバン！』を伝えると、「スぺシャルエモルギア・シールセット・パーフェクトガイド」が同梱された「超宇宙刑事スタートセット」をプレゼントする。なくなり次第終了。小学生以下のお子様1人につき、1回まで。

シールはスペシャルエモルギア、パーフェクトガイドに貼って遊ぶことができる。

配布場所

配布場所は、全国のおもちゃ屋さんのほか、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ、アミューズメント施設namco、バンダイナムコCrossStore。各対象店舗とも一部施設・店舗を除く。

合言葉キャンペーンで入手できる超宇宙刑事スタートセット

「スペシャルエモルギア（エモルギア ゲキドーエモルギー キャンペーンver.）」

「スペシャルエモルギア（エモルギア ゲキドーエモルギー キャンペーンver.）」は変身アイテム「DXギャバリオントリガー」（別売り）に差し込むことで、ギャバン・インフィニティへの変身音＆発光が楽しめる。

なお、「スペシャルエモルギア（エモルギア ゲキドーエモルギー キャンペーンver.）」はお客様組み立て品で、天面パーツを操作しても絵柄は変わらない。

「シールセット」

「パーフェクトガイド」

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とは

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年2月15日毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始の作品。かつて放送され人気を博した『宇宙刑事ギャバン』(1982～1983年)の革新性を受け継ぎつつ、最新の映像表現と演出手法により世界観をゼロから構築した、まったく新しいストーリー。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映