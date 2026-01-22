国の天然記念物に指定され、美しい虎毛が特徴の甲斐犬。古くから猟犬として活躍し、高い運動能力と勇敢さ、強い警戒心など野性味を色濃く残す一方で、飼い主さんには深い愛情を示すとも言われています。

そんな甲斐犬の魅力が伝わる一幕がこちら。

甲斐犬は武士みたいだとよく言われますが この身のこなしを見るたびに 忍者っぽい気もします🥷

(@kaiken_kurotoraより引用)

動画のポスト主は、愛犬の甲斐犬「黒虎」くん(男の子)と暮らす「甲斐犬 黒虎(@kaiken_kurotora)」さん。

武士のようだと称されることの多い甲斐犬ですが、投稿主さんはこの身のこなしを見るたびに「忍者のようだ」と感じるのだそう。

動画には、高い石垣の塀の上に、助走もつけずヒョイと飛び乗る黒虎くんの姿が映っています。

驚くほど軽やかなその動きは、まさに忍者そのもの! 猟犬として活躍してきた犬種ならではの身体能力に、見とれてしまいますね。

この投稿は大きな反響を呼び、1.3万件のいいねを獲得(1月22日時点)。「ほんとに忍者ですね 助走なしで石垣にヒョイッと乗る黒虎くん 甲斐犬の身体能力恐るべし…」「これは忍びのものですね…間違いない」「猫かもしれない」「黒虎君かっこいい」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

華麗なジャンプを披露してくれた黒虎くん。投稿主さんに、さらに詳しい話をお聞きしました。

── いつもこんなに身のこなしが軽いのでしょうか?

いつも身軽に塀の上をジャンプして忍者のように軽やかに歩いてます。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段の様子は、外では常に警戒して周囲をパトロールして精悍な顔付きですが、家では真逆の甘えん坊で常に身体を寄せてスキンシップを図ってきて可愛いです。

── ご自身が感じる甲斐犬の好きなところなどをお聞かせいただけますか?

甲斐犬の好きなところはその性格です。

甲斐犬は一代一主の犬と言われていて生涯で心に決めた1人の主人にのみ忠誠を誓うとされている武士のような性格です。

うちの黒虎もまさに甲斐犬の性格そのもので他人には全く近寄りませんが、家族にはベタベタの甘えん坊でとても日本人にぴったりな性格です。

忍者のような運動能力と、武士のような忠誠心を併せ持つ甲斐犬。その魅力を知るほど、ますます惹かれちゃいますね♪