TBSグロウディアは、TBSの日本でいちばん明るい朝の番組『ラヴィット!』の公式マスコットキャラクター「ラッピー」と、サンリオのキャラクターによるコラボレーション企画第2弾を発表した。

「2025年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」で第1位に輝いた「ラッピー×サンリオキャラクターズ」、日本でいちばん明るい朝を届ける最強タッグが再び実現！今回は『番組制作スタッフ』をテーマに、ラッピーとサンリオキャラクターズが一生懸命働く姿を描いた、ここでしか見られない限定デザインのアイテムを展開する。

【目玉商品の「ミニマスコットセット」は、ラッピーとお馴染みのサンリオキャラクターが並んだ、幸福感たっぷりの2体セット。デスクに飾ったり、バッグに付けて「推し活」を楽しんだりと、常に一緒にいられるサイズ感だ。また、集めて楽しい「トレーディング つながる！キラキラアクリルチャーム」集めるほどに楽しさが広がる連結仕様となっている。

購入特典として、対象店舗にて「ラッピー×サンリオキャラクターズ」商品を2,500円以上購入した人に、「オリジナルトレーディングカード(全8種)」をプレゼントする。新商品は1月30日から2月12日まで、全国のキデイランドで先行販売。2月13日からはECサイトTBS SHOPPINGでも販売開始、ほかTBSストア(東京駅店)等でも順次取り扱い開始予定だ。

購入特典

キデイランド先行販売の期間は1月30日～ 2月12日。店舗は全国のキデイランド(一部取扱いのない店舗あり)。詳細はキデイランド公式サイトを確認すること。 EC販売・一般販売は、TBS SHOPPING(ECサイト)、TBSストア(東京駅店)等にて、2月13日より順次取り扱い開始予定。