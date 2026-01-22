静岡県東伊豆町にある「伊豆アニマルキングダム」公式がポストした1枚の画像。SNSで話題となっているのですが、この「手」、誰のだか分かりますか?

細くて白いきれいな「手」ですが、問題はそっちではなく、人間の手にしがみついている「小さな手」の方。見えますか? めちゃくちゃ小っちゃい手ですよね。

さて、この子の正体は? 手をひっくり返してみると……

いや～、これは可愛い! 手のひらサイズのこの子は、南米原産の小さなサルの仲間「コモンマーモセット」のホウちゃんです。その体長は20cm前後、しっぽを入れても40cmくらいなのだとか。最初、何かの赤ちゃんかな?と思ったのですが、違いました。笑

この投稿に、「このいきものなに、!?このいきものなに!?!?手サイズなのかわいすぎる」「超かわいい〜!! ヤバい!!」「なんですか、この小さいモフモフは!」「はー!!後ろ姿とおててだけでかわゆいですがー!!?」などなど、あまりの可愛さにみなさんメロメロのようです。

ちなみに、この小ささを活かして、同公式では時々「ホウちゃんを探せ!!」というクイズをポストしています。可愛いホウちゃんを見つけると、幸せな気持ちになれますよ。気になる方は、チェックしてみてくださいね。