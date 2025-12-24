今回は、「東北サファリパーク サル劇場」公式から届いた、とある動画を紹介します。何かと慌ただしい年の瀬に、思わず吹き出しちゃうほっこり動画。被写体は、こちらです!!

この被写体、いったい何なのか分かりますか? ある動物の後ろ姿なのですが……、正解は、ニワトリの椿ちゃんのお尻です!

もっと見たい!という方もいらっしゃると思いますので、動画でたっぷりご覧ください!

ちゃんのお尻、本当にかわいいですね! これだけでもずーと観ていられるのですが、椿ちゃんのお尻をローアングルでひたすら追い回すスタッフさんもとってもお茶目。さらに、BGMのごとく「椿のおしり、椿のおしり～♪」と流れるスタッフさんの音声がおもしろすぎます!

このポストに、「超ストーカーwww」「椿ちゃんもスタッフさんもすんごい可愛くてずっと見ていられる」「このスタッフさん最高です!おちり好きにはたまらない」「音声がwwwドュフドュフてしてて笑いを堪えられない wwwwww」「こーれはでゅふwこれは撮らずにはでゅふふwいられない素晴らしいおちりでゅふw」と、ネット民大爆笑。

また、スタッフさんの変態ぶりに「なんて… なんてお変態なっ(｡･о･｡)ﾜｵ (いいぞ、もっとおやりください)」「愛と狂気は紙一重ですね。お気持ち解りますよ。ええ」「良い変態の例です(`･ω･´)ｷﾘｯ笑」とツッコむ人も目立ちました。

椿ちゃんのお尻に癒やされ、スタッフさんの愛に笑わされる——2026年も、こんな平和なポストばかり見ていたいですね。