富士サファリパークからクイズです!

突然ですが・・・・

.

＼ #どうぶつクイズ ❓/

.

どの動物の、どこでしょうか??

(@fuji_safari1980より引用)

静岡県裾野市の「富士サファリパーク」 (@fuji_safari1980)公式Xがポストした、ある動物のあの部分にズームアップしたこちらの画像、白と茶色の毛の持ち主であることに間違いは無さそうですが、いったい何の動物なのか分かりましたか?

このクイズに、SNSでは「アミメキリンの首かな」「おさるさんのしっぽに見えるけど…」「オレンジの毛だからレッサーパンダかな?」「トラの胴体ですかね?」といった回答が。果たして、この中に正解はあるのでしょうか!?

正解は……こちらです!

どうぶつクイズの正解は・・・

.

11/4に生まれた #シマウマ の赤ちゃんのお尻でした🦓

.

成獣と比べ、ふわふわとした毛並みや茶色い毛色が特徴です🔍

サファリゾーンご見学の際は、見つけてみてくださいね👀

(@fuji_safari1980より引用)

なんて美しい後ろ姿。まさか、シマウマの赤ちゃんのお尻だったとは!! 茶色の毛にすっかり騙されてしまいましたね。

11月4日に生まれたばかりとのことですが、わずか10日ほどですっかり群れの仲間入り。毛の色も、首周りを中心に徐々に白と黒の美しい縞模様になってきていて、成長の速さを感じます。

とはいえ、まだまだ母親について歩いたり、オッパイを飲んだりと、母親と一緒に過ごしていることが多いというシマウマの赤ちゃん。これからの成長ぶりが楽しみですね!