和歌山県・アドベンチャーワールドに、謎の白い物体が出現。塩おにぎりのような形をしたこの物体、いったい何でしょうか??

おにぎりみたいな形をした白い物体、よく見ると、なんだかモフモフしているように見えます。生き物なのは確かかと思いますが、実は、ガラスの奥に正解が見えているんです! それではちょっと、ズームアウトしてみましょう。

もう分かりましたね。正解はこちらです!!

＼ エンペラーペンギンの赤ちゃんの成長記録🐧/

【11月20日撮影 51日齢】

2025年9月30日に誕生したエンペラーペンギンの赤ちゃん。

ゆれるおにぎり、、、、?🍙

(@aws_officialより引用)

正解は、エンペラーペンギンの赤ちゃんでした。

実はこの子、かなり眠たそうでして、下を向いたままずーーっとユラユラと揺れているんです。その後ろ姿をとらえたこの姿、電車で寝落ちしてしまっている人間と同じ状態のようです(笑)。この後、これまた人間のように急に「ハッ!」と目覚めた赤ちゃんは、ヨタヨタと歩き出します。

しかし、あまりの眠気に体が自然とま～るくなっていき……

終いには……、この姿(笑)

コテッ。可愛すぎてぬいぐるみみたいですね。この姿に、SNSでは「あぁ可愛い」「おしりかわいいし地べたにのぺっとするとこもかわいい」「おしりまんじゅうすぎる」「最近の癒し」「きゅーーーん! 本当に可愛い大天使すぎ」といった声が続々と。みなさんメロメロのようです。

さて、9月30日に誕生したばかりの赤ちゃんですが、100日齢となる12月下旬～1月上旬にかけて換羽期に入るため、現在の灰色のふわふわの綿羽姿が見られるのも今のうちなのだとか。年末年始の予定が決まっていない方は、ぜひ和歌山へ足を運んでみては?