「サンキューマート」(エルソニック)は、サンリオの「KIRIMIちゃん.」と「こぎみゅん」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗にて1月下旬より入荷次第販売する。公式オンラインショップでは、12月26日12時より先行予約を受け付けている。

サンキューマートに「KIRIMIちゃん.」と「こぎみゅん」の限定アイテムが登場。 「KIRIMIちゃん.」はシャケの切り身をモチーフにしたキャラクターで、2013年にサンリオが開催した『食べキャラ総選挙』で1位を獲得しデビューした人気者。一方の「こぎみゅん」は、コギムーナ(小麦粉の精)のおんなのこで、やさしくかわいい見た目とほんわかした雰囲気が多くのファンを惹きつけている。

そんな2キャラクターの魅力をデザインに落とし込んだ限定アイテムが、サンキューマートで同日より発売開始。キャラクターの世界観を丁寧に表現した、ほっこり癒やされるラインナップとなっている。

商品ラインナップ

「KIRIMIちゃん.」のアイテムは、サーモンピンクをアクセントにした優しい雰囲気が特徴。「フレークステッカー」や「ダイカットメモ」といったステーショナリーから、「ふわふわ巾着」や「ダイカットポーチ」、キーホルダー類まで、全13アイテムを展開する。

商品ラインナップ

「こぎみゅん」のアイテムは、薄いピンクのパステルカラーを基調としたガーリーなデザイン。「洗濯ネット」や「ソックス」などの実用アイテムに加え、「ぬいぐるみヘアゴム」や「ダイカットポーチ」などの小物もそろい、全15アイテムのラインナップとなっている。見た目のかわいさと癒やし感が日常にそっと寄り添う仕上がりだ。全商品429円。一部アイテムはよりどり2点で429円。