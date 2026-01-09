モスフードサービスは2月5日から、「マイメロディ」と「クロミ」のオリジナルマスコットと人気サイドメニューがセットになった「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」(1,200円)および「モスチキン×クロミ マスコットセット」(1,200円)を全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて数量限定で販売する。

同店は、マイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーにちなんで複数の企画を実施している。その第3弾となる今回、「マイメロディ」がチキンナゲットに、「クロミ」がモスチキンに変身した、手のひらサイズのマスコットが登場。

やわらかな手触りのぬいぐるみキーホルダーで、このマスコットとサイドメニューを組み合わせた数量限定セットを販売する。

販売期間は2月5日～28日。購入にあたり、1人1種類につき2セット(計4セット)までの制限が設けられている。

マスコット使用イメージ

また、混雑緩和と公平性を保つため、1月14日15:00～28日23:59の期間にネットでの特別予約注文を受け付ける。全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、2月5日～20日の期間内の受け取りとなる。

なお、マスコットは単品での販売はなく、なくなり次第終了。ネット特別予約で完売する可能性もある。