全国のスシローでは、冬の味わいを楽しめる「冬のうまいもん祭」が開催中。12月22日からは、年末年始を彩る豪華ネタが新たに登場するという。

目玉は、部位や仕立ての異なる天然本マグロを一皿で味わえる「天然本鮪7貫盛り」(1,200円～)。大とろや中とろ、漬け赤身、中落ち包みなどを組み合わせ、香りや旨み、脂の甘みを楽しめる内容となっている。

このほか、国産ブランド黒毛和牛「黒樺牛」を使用した「黒毛和牛ローストビーフにぎり」(360円～)や、「うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア」(480円～)も登場。さらに、まるごと1個のアワビを使用した「まるごとあわびフライにぎり」(360円～)や、「金目鯛の炙り」(280円～)、「金華〆さば」(180円～)など、冬らしい高級ネタがそろう。

サイドメニューでは、えび天の旨みが広がる「デカえび天うどん」(400円～)や、白子を使った「あんかけ茶碗蒸し」(300円～)も用意され、食事の満足感を高めるラインアップとなっている。

また、12月26日からはボイル本ずわい蟹や大とろ、いくらなどを詰め合わせた「冬のごちそうセット」(1人前2,500円～)の提供も予定されており、現在予約を受け付けている。

年末年始の特別な食事需要に向け、スシローの冬限定商品が注目されそうだ。