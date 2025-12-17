「スシロー」を運営するFOOD & LIFE COMPANIESによると、大阪・関西万博に出店していた「スシロー未来型万博店」は、「まわるすしは、つづくすしへ。-すし屋の未来 2050-」をコンセプトに、開幕から閉幕までの184日間営業した。会期中の来店者数は、のべ約29万人。国内外から多くの来場者が訪れ、スシローの未来型店舗に高い関心が集まったという。

同店では、万博店限定商品に加え、F&LCグループブランドである京樽、杉玉、酒林(sakabayashi)監修メニューなど、幅広い商品を提供。中でも人気を集めた全メニューベスト3は以下の通り。

1位は本鮪赤身(230円)。養殖の本鮪を使用し、ねっとりとした濃厚な味わいが好評だったという。2位は大とろの塩炙り(590円)。杉玉で人気の商品で、大切りの本鮪大とろのボリューム感が支持された。3位はまぐろ3貫(590円)。赤身、中とろ、大とろを一皿で楽しめる満足度の高さが評価された。

また、スシロー未来型万博店限定の「あしたのサカナ」シリーズでも注目メニューが並んだ。1位は陸上育ちの磯まもりウニ包み(550円)。2位は陸上育ちの国産生フジアトランティックサーモン(270円)。3位は陸上育ちのビカーラうなぎ(390円)。

F&LCグループブランドメニューでは、大とろの塩炙りに続き、クリームチーズの揚げ巻きスパイシーツナのせ(330円)、飲めるサーモン(590円)、京樽姫茶きん鮨(190円)が上位に入ったという。

こうした取り組みは外部からも評価され、2025年日本国際博覧会「持続可能な取り組みに関する表彰」調達部門賞や、第44回ディスプレイ産業賞(2025)産業奨励賞およびNDF特別賞銀賞を受賞したと発表。養殖水産物のみを使用した点や、環境配慮と学びを両立した体験設計が評価されたとされる。

閉幕後については、店舗照明や奈良県産吉野杉の柱、家具類をF&LC本社へ移設し再活用する予定。また、厨房設備などもスシロー各店舗で再利用される計画だという。さらに、「あしたのサカナ」として提供したウニやセンネンダイについては、将来的にF&LCグループ各社での販売を検討しているとのこと。