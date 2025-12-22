スシローでは、12月22日より年末年始を豪華に楽しむフェアがスタートしました。本フェアでは、天然本鮪をお得に食べられる7貫盛りや豪華食材を使ったおすし、寒い冬に体を温めてくれるメニューなど贅沢なラインアップになっているのだそう。1年頑張った自分にご褒美をと、都内で行われた試食会に行ってきました。

12月22日より開始した年末年始フェア

『天然本鮪7貫盛り』

まずは、今回の目玉となるお得商品からご紹介。昨年も登場した天然本鮪を贅沢に味わえる7貫盛りが今年も帰ってきました！

香りと旨みを存分に楽しめる天然の本鮪の大とろ、漬け赤身、中とろ焦がし醤油、中落ち包み、そして3貫もの中とろからなる7貫盛りを1,200円〜というまさかの価格で味わうことができます。

一人でそれぞれの部位を味わうも良し、友達や家族とシェアして食べるも良し！ぜひこの機会に天然本鮪の魅力に浸ってみてはいかがでしょうか？

『うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア』

ここからはリッチな味わいを堪能できる豪華な注目商品を3皿ご紹介。まずは、国産ブランドの黒毛和牛「黒樺牛」のローストビーフに、うにとランプフィッシュキャビアをトッピングし、海苔で包んでいただく『うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア』です。

口の中でとろりととろけるキメ細やかな肉質の黒毛和牛から溢れ出す芳醇な香りと上品の甘み、うにの甘みと海の香り、海苔の風味の個性を感じながらもちょうど良くミックスされ、笑みが溢れるほどの贅沢さ。そこにランプフィッシュキャビアの塩気が合わさることで、醤油なしでも上質な味わいを楽しめました。

『黒毛和牛ローストビーフにぎり』

より「黒樺牛」の味わいを堪能したい人は、『黒毛和牛ローストビーフにぎり』がおすすめ。上質な肉質を生かしたローストビーフの旨みと香り、脂から滴る甘みを思う存分に味わえます。醤油ではなく、塩で味わうことでより繊細な肉の旨みを感じることができますよ。

『うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ』

『うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ』は、年代問わず愛されるネギトロの上に、うにと数の子バラコを組み合わせた創作包みです。ネギトロのとろける食感と脂の甘みをうにのコクと香りが包み込み、時折数の子バラコのプチプチと弾ける食感を楽しめました。そして海苔の香りが、この贅沢で濃厚な味わいをうまくまとめてくれます。

『まるごとアワビフライにぎり』

スシローといえば、店内で揚げたサックサクのフライも魅力のひとつ。今回のフェアでは2皿のフライにぎりが登場しました。

1つ目は、しゃりの上に1個まるごとフライにしたアワビをのせた豪快な『まるごとアワビフライにぎり』。ひと口で食べきれんばかりの大きなアワビフライは、外はサクサクで中はコリコリとしっかりと弾力を感じられました。添えられたレモンに塩を合わせてさっぱりといただくのがおすすめです。

『ミニえびフライにぎり』

2つ目は、小さなえびフライのころりとしたシルエットがかわいい『ミニえびフライにぎり』。外はサクサク、中はプリプリのえびフライは、ほど良いサイズ感なので子供と一緒に注文するのも良さそうです。

『金目鯛の炙り』

ここからはこだわりの魚のにぎりをご紹介。特に筆者が気に入ったのは青森産の金目鯛を使用した『金目鯛の炙り』です。ほど良く脂ののった上品な白身は、皮目を炙ることで脂の旨みと甘みが際立ちます。香ばしさときゅっと引き締まった食感が、満足感をより高めてくれますよ。

『金華〆さば』

酢〆した金華さばは、濃縮したさばの旨みと酸味のバランスが絶妙！しっとりとした食感と共に、ほど良い脂のりを噛むたびに感じられました。

『天然ぶり炭焼たたき』

北海道産の天然ぶりを炭焼きでたたきにした『天然ぶり炭焼たたき』は、香ばしさと引き立つぶりの皮目近くの旨みのバランスが絶妙。トッピングされた大根おろしとポン酢ジュレのさっぱりとした味わいが良く合います。

『デカえび天うどん』

ここからは、冷えた体をぽかぽかと温めてくれるメニューを紹介します。一つ目は、大きなえび天がドーンとのった『デカえび天うどん』です。

お椀にどうにか収まろうとするえび天ですが、とにかくデカい！スシローオリジナルの出汁は、えび天の旨みも合わさって体に沁み渡るようなやさしい味わいに。モチモチの麺に良く絡み、箸が止まらなくなりますよ。

『たら白子のあんかけ茶碗蒸し』

定番サイドメニュー人気No.1の茶碗蒸しが冬バージョンとして登場しました。茶碗蒸しの上には天然たらの白子ととろとろあんかけがのり、クリーミーで贅沢な味わいを堪能できます。ちょこっと添えられた生姜が効き、一杯で体をポカポカにしてくれますよ。

『札幌濃厚みそラーメン』

スシローのラーメンからは、札幌みそラーメン界を代表する超人気店「すみれ」が監修した『札幌濃厚みそラーメン』が登場！「すみれ」同様に濃厚でコクのあるスープを使用しており、どんぶりのフタを開けると濃厚なみそのパンチの効いた香りが漂ってきます。麺の上にはチャーシューやメンマ、ねぎ、生姜、ミンチ肉、揚げたもやしがトッピングされていました。

スープを飲んでみれば、香りとは裏腹にまろやかでコク深い味わい。こってりとしていて、トッピングの生姜も効き、体の芯まで温めてくれる一杯となっていました。

『ミルキーキャラメルナッツパフェ』

同日からは、2種類の冬らしいスイーツも販売されますよ。1つ目は、キャラメルと相性の良いナッツの味わいを楽しめる『ミルキーキャラメルナッツパフェ』です。カップのそこからキャラメルムース、カラメルソースとスポンジ、バニラアイス、ホイップを重ね、トップには濃厚な味わいのキャラメルアイスをオン。そこにアーモンドやチョコプレッツェル、ストロベリー味のミニハートチョコをトッピングし、上から見ると……

トナカイに見えるという粋な演出も！崩してしまうのはもったいないですが、チョコがけしたプレッツェルや素焼きアーモンドなどカリッとした食感がアクセントになったキャラメルの濃厚な味わいをぜひお楽しみください。

『ホワイトチョコケーキパリッチ』

真っ白なビジュアルの『ホワイトチョコケーキパリッチ』は、白く仕上がる卵を使用したスポンジとホワイトチョコクリームを重ね、トッピングにも削りホワイトチョコを飾った、ミルキーなホワイトチョコの味わいを存分に楽しめるスイーツに。層の中にはパリパリ食感のホワイトチョコも重なっているので、パリパリとふんわりの食感のコントラストも楽しめました。

本フェアは、今年も一年頑張った自分へのご褒美や、クリスマスから年末年始の大切な人との集まりに華を添えるほど、贅沢なラインアップとなりました。ぜひこの機会にお近くの店舗に足を運んで、贅沢でお得なメニューを味わってみてくださいね。