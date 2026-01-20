モスフードサービスは1月28日～3月中旬まで、新商品「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」(490円)および「和風旨だれのとり竜田バーガー ～くし切りレモン添え～」(470円)を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて販売する。

同店では、2022年から「とり竜田バーガー」を限定で販売しており、2023年からは定番の「和風旨だれのとり竜田バーガー」に加えてバリエーション商品も同時に販売している。

今年は、「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」を販売する。

同商品は、ハーフマヨネーズタイプを塗った下バンズに、国産鶏のむね肉を使用したとり竜田、ガーリックトマトソース、キャベツを乗せ、さらにもう一度ガーリックトマトソースを重ねた上に国産クリームチーズを合わせた一品。

クリームチーズの爽やかな酸味とトマトの酸味・甘みが相乗効果を生み出し、まとまりのある味わいに仕上げている。

にんにくはみじん切りやピューレなどさまざまな形状でソースに加え、クリームチーズにもにんにくパウダーを合わせることで、にんにくの豊かな香りと奥深い味わいが続くように工夫されている。

合わせて、「和風旨だれのとり竜田バーガー ～くし切りレモン添え～」も販売する。

とり竜田に黒酢の旨だれとキャベツを合わせ、レモンを添えた一品。和風旨だれには鹿児島県産の黒酢と加工黒糖を使用し、お酢特有の酸味を加工黒糖で柔らかくすることで親しみやすい仕上がりに。

ジューシーなとり竜田と黒酢の風味が味わえる和風旨だれとの相性が良い。また、くし切りレモンを使用しているため、好みの酸味に調整しながら食べることができる。