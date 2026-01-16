MOM'S TOUCH TOKYOは1月16日より、手軽に楽しめる「サイJrバーガー」と、割った瞬間にチーズが伸びる「チーズinチキンスティック」(400円～)を販売する。

同店では、これまで食べ応えのあるバーガーが支持されてきた一方で、食事としてしっかり食べるほどではない場面においては、十分な選択肢を提供できていないという課題があった。

そこで、今回は日常のすき間時間にも選びやすい新商品を展開する新カテゴリー「ちょいマムズ」として、手軽に楽しめるサイズ感のバーガーと、間食にぴったりのサイドメニューの開発に至った。

「サイJrバーガー」は、サクサクとした食感のチキンを主役に、パティ、レタス、ピクルス、ソースのバランスにこだわった、軽食でも満足感を得られる食べやすいボリューム感が特長の商品。小ぶりで片手でも食べやすいサイズ感となっている。

「てりサイJrバーガー」(単品390円/ドリンクコンビ500円 ※キャンペーン価格)は、サクサクチキンと濃厚てりやきソースを使用しており、下北沢店、秋津駅前店、BLiX茅ヶ崎店で販売される。

てりサイJrバーガー

「オーロラサイJrバーガー」(単品390円/ドリンクコンビ500円 ※キャンペーン価格)は、サクサクチキンと絶品オーロラソースの組み合わせを楽しめる一品。下北沢店、秋津駅前店、BLiX茅ヶ崎店にて販売される。

オーロラサイJrバーガー

「チーズinチキンスティック」は、サクサクとした衣の中に、ジューシーなチキンとモッツァレラチーズをたっぷりと包み込んだサイドメニュー。スナック感覚で気軽に味わえる一品。

さらに、発売から2週間限定で「サイJrバーガー＋ドリンクのコンビ」を500円で提供するキャンペーンが下北沢店、秋津駅前店、BLiX茅ヶ崎店にて実施される。