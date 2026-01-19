サッポロビールは3月3日、漫画家矢沢あい氏とコラボレーションした「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」を数量限定にて発売する。

(左)ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶、(右)「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶350 12缶美麗カートン

今回のコラボでは、ヱビスビールのパッケージに、ヱビスビール美人画ポスターを現代にアップデートした矢沢あい氏による描き下ろしデザインを採用。「新しい人生の出発」や「新しい自分」をテーマにした本デザインは、美人画の背景に桜の花びらが添えられ、新しい一歩を踏み出す門出の瞬間が繊細なタッチで描かれている。

「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」は、350ml缶と500ml缶をラインアップ。また、同350ml缶が12本入った「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶350 12缶美麗カートン」も用意されている。いずれも発売日は3月3日、数量限定。

また、商品の発売にあわせて「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」も開催される。

6缶パックまたは12缶美麗カートンの内側に「当たり」が記載されていたら、6缶パックは内面の専用ハガキにて、12缶美麗カートンはQRコードにてキャンペーンに応募。抽選で、矢沢あい描き下ろしデザイングッズとして、A賞「オリジナルデザイン皿(ノリタケ製)」(約横205×縦205mm)が500名に、B賞「オリジナルデザイン缶(缶350ml・缶500ml各3本)」が3,500名に当たるという。応募期間は3月3日～5月31日。

さらに3月3日～9日までの1週間、「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶が当たるXのフォロー&リポストキャンペーン」も開催される。キャンペーン期間中にサッポロビールX公式アカウントをフォローし、期間中に投稿される対象ポストをリポストして応募すると、抽選で100名に「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶 350ml×24本」が当たるというもの。

このほか、矢沢あい氏コラボレーションイベントが3月に、「YEBISU BREWERY TOKYO」および岡で開催されるという。詳細は2月頃に発表される。

(C)矢沢漫画制作所/集英社