ピーガルくん＠神奈川県警察採用センター公式Xアカウント(@KPPpgull)は、令和8年度の神奈川県警察 警察官・事務職員募集ポスターを1月8日に公開し、話題になっています。

今年の採用ポスターは、4月10日に公開される劇場版第29作目・劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とタッグを組んだデザイン。劇中に登場する神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速をはじめ、神奈川県の警察官たちがストーリーに大きく関わる作品ならではの企画です。採用パンフレットは1月下旬から配布を開始するとのこと。

このポスターを紹介する投稿には、「神奈川県警の採用募集パンフ、センス抜群すぎる」「え〜!? もう神奈川県映画に向けて始動してない?」「警察官になりたくなってくるからほんとにこの戦略は正しいんだと思う」と賞賛の声が寄せられています。