完全遮光の日傘ブランド「サンバリア100」から1月13日、完全遮光生地でできた補修シートが発売されました!

【サンバリア100 完全遮光補修シート】 2026年1月下旬より、4層構造の完全遮光生地で作った補修シートを発売いたします。 シールタイプの補修シートなので、生地穴部分に貼るだけで、簡単に生地を補修することができます。

(@UV100JPより引用)

これまで、日傘に穴が開いてしまったら、修理に出すか、買い替えるしかなかったと思いますが、補修シートが発売されたことで、これからはすぐに自分で直すことができるようになりました。これは嬉しい!

使い方もとっても簡単。まずは、補修箇所(傘内側)の汚れや油分をふき取ります。補修シートを補修個所よりも大きくカットしたら、剝がれにくくするために角を丸くカットします。

あとは、剥離氏を剥がして絆創膏のようにペタっと貼ったら、手で強く押して圧着して完成です!

このニュースに、多くの愛用者が反応。「これ、すごくありがたいです!」「うわわわわわ!!!!めっちゃ嬉しい!! 日傘のピンホール自分で直せる!!」「そろそろ買い替え時かなと思ってたけど、これでいいじゃん!」と喜びの声が寄せられています。お気に入りの日傘、できるだけ長く愛用したいですよね。

縦15㎝×横7cmのシートが2枚入って、価格は1,430円。紫外線が気になるシーズンに向けて、みなさんもメンテナンスをしてみては?