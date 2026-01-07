雪国育ちの人は、凍った道路でも転ばずに歩くことができちゃうわけですが、中には、その上をいくこんな強者も……。

この雪の中、前輪と後輪の差が無く、よろけて足をついた後もない1本の車輪痕。

相当な実力者が近所にいるな…

(@711hashikamiより引用)

これはすごい! 雪国だと平気で自転車で通勤通学はしますけど、この長い距離、こんなに綺麗な一本線を描けるなんてすご過ぎます。

この状況に、SNSでは「お見事ですね」「並大抵の修練で得られる芸当ではない」「神の領域でワロタwww」といった声とともに、「何者だよ...」「ツールドフランスの上位ランカーでも住んでるんですかね?」「一輪車かもしれない(猛者)」「宇野昌磨かも」「蛇かな」「ウイリーして走ってるんだよ」と考察する人が続出。

この中に真の答えがあるかどうかはさておき、自転車にもスタッドレスタイヤはあるので、相当雪道の運転に慣れた達人が、スタッドレスタイヤで迷わず漕いだのかも⁉ にしても、素晴らしい!

ちなみに、この車輪痕を見つけたのは、青森県にある「セブン-イレブン階上蒼前西7丁目店」のスタッフさんです。この一本線を見て、すごい!と気づくことができるスタッフさんもまた、さすがですね。

まだまだ続く冬。うっすら積もって凍った時が一番危険なので、徒歩も自転車も自動車も、みなさん、十分気をつけてお過ごしください。