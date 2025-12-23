今や、シールは「ぷっくり」しているのが当たり前!と言っても過言ではない時代。特に「ボンボンドロップシール」は大人気で、買えなくて困っている人も多いのでは?

そんなあなたに、ハンズ公式(@Handsofficial)から提案です!! 買えないなら、自作してみてはいかがでしょうか?

人気のぷっくりシールが買えないなら、自分でつくろう!

(@Hands_official_より引用)

ハンズの「1min workshop」

ぷっくりシールを自分でつくるという発想、さすが、何でもそろっちゃうハンズさん! ぷっくりシールが手作りできるなんて、テンション上がりますね。それでは早速、手順を見ていきましょう。

まずは、レジンを扱うので、手袋やマスクを着用。換気も忘れずに。

はじめに、ぷっくりさせたい好きなシールを剥離紙ごとカットします。

シールが反ってしまうのを防止するため、ペーパーボードに両面テープを貼り、剥離紙ごとシールを置きます。

続いて、ソフトタイプのレジンをシールの上に垂らしていくのですが、この時点ではまだ少なめでOK。ちなみに、ハードタイプのレジンを使用すると、仕上がった時にシールが反りかえってしまうので要注意。

調色スティックを使ってシールの際までレジンを伸ばします。

さらに、中央にレジンを追加してぷっくりさせるのですが、この時、気泡ができてしまった場合には、スティックでツンとして消しておきましょう。

最後に、UV LEDを2分間照射したら……

ぷっくりシールの完成です!

すごくないですか? 平面だったハートが、ぷっくりツヤツヤになりました!

お次は、自分だけの完全オリジナルに挑戦。ラベルシールに自分でイラストを描いて、色を塗ったら……

あとは、先ほどと同じ手順。レジンをのせてUV LEDで固めれば完成です!

いかがでしたか? やっぱり、ぷっくりさせると可愛さ倍増ですね。ぷっくりシールが見つからない! オリジナルで作りたい! という方は、挑戦してみてくださいね。

なお、便利なレジンですが、取り扱いに注意が必要な素材です。必ず大人の方がそばにいて、安全にご使用ください。