冬になると手放せない「ユニクロ」のヒートテック。あのぬくもりの秘密は、繊維が汗などの水分を吸収して発熱する仕組みにあるのですが、洗濯を重ねるうちに繊維が劣化してしまうため、およそ2年が買い替えの目安なのだとか。とはいえ、「これ、いつ買ったっけ?」と記憶があやふやになることもありますよね。

でもご安心を。実は、ユニクロのヒートテックは、タグを見れば“製造年”がわかるんです!

11/10(月)は #ヒートテックの日!

ヒートテックが大活躍する季節がやってきました🍁❄️

毎年着ているヒートテックがいつ買ったものか分からない… なんてこと、ありませんか?💭

そんな時に役立つユニクロのタグに関する豆知識を大公開!ある部分を見るだけで簡単に見分けることができちゃいます✨

投稿を保存して、ぜひお買い物の参考にしてくださいね♬

(@uniqlo_jpより引用)

ヒートテック、あったかいですよね。インナーなので、著しく傷むこともなく、着ようと思えば長～く着られるアイテムだと思うのですが、見た目は変わらなくても、機能はじわじわと落ちてしまっているのだとか。使用回数にもよりますが、一般的に2年ほど、早いと1年で寿命がくることもあるようです。

そこで、買い替えの一つの目安としてチェックしてほしいのが、タグに記載されている製造時期です。こちらをご覧ください!

「(54-01)」とあるこの「54」の部分が製造時期です。数字の意味は……

最初の数字「5」が2025年(西暦下1桁)という意味で、2番目の数字「4」が冬を表すのだそう。ちなみに、春が「1」、夏は「2」、秋は「3」です。つまりこのヒートテックは、「2025年冬」に製造されたものということになります。分かりやすいですね。

これを機に、家族みんなのヒートテックをチェックして、古いものを一新してみてはいかがでしょうか? なお、ユニクロでは12月31日まで「感謝祭」を開催中です。今からでも遅くありませんよ!