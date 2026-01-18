年末年始、多くの人が行う「大掃除」。サンリオのキャラクターたちも、大掃除を実施……!?

サンリオピューロランドの公式YouTubeで公開されたウィッシュミーメルとバッドばつ丸の様子が、人気を博しています。

メルが掃除しているのは、ショーやイベントが開催される「知恵の木ステージ」。ほうきとちりとり、ブラシを使い、丁寧に掃除していきます。

その頃ばつ丸は、キャラクターたちが暮らす「キャラグリレジデンス」の201号室を担当。真面目に掃除をしてえらい……と思いきや、鏡の前で決めポーズ!?

大掃除あるあるな「他のことに夢中になる現象」がピューロランドでも発生している様子です。

メルが真剣に取り組んでいる間、ばつ丸もしばらく頑張っていたものの、まさかの逃亡!? だが、メルさんの確保が早いっ……!!

見事に捕まったばつ丸は、一緒に掃除をすることに。雑巾で壁をペシペシ叩いてメルに凝視されたりしつつ、しっかり掃除していきました。

サンリオピューロランドのYouTubeチャンネルには、まだまだいろいろなキャラクターたちの日々を紹介した動画が。メルやばつ丸はもちろん、その他のキャラクターを推している人もぜひ、チェックしてみては?