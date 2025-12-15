大人から子どもまで、幅広い世代が訪れるテーマパーク「サンリオピューロランド」。YouTubeでは、公式チャンネルによる“おねがい”が、大きな話題を呼んでいます。

※画像はYouTubeチャンネル「サンリオピューロランド公式 Sanrio Puroland」（@SANRIOPUROLANDCHANNEL）より引用

登場したのは、1987年にデビューした3兄弟のネコ「NORANEKOLAND（ノラネコランド）」。ポップな雰囲気で、来場者への“おねがい”を紹介します。

1つ目のお願いは、来場予約とパスポートチケットの購入。サンリオピューロランドに行く際は、事前にHPまたは公式アプリを必ずチェック!

2つ目は、荷物を残しての場所取りの禁止。席を離れる場合は周りの人に声をかけ、荷物を見てもらうようにしましょう。というか、ノラネコランドの体、薄くない……!?

3,4つ目は、施設内での撮影や公開のルールについて。詳しくはHPに掲載されているため、写真を撮りたい人は事前の確認がおすすめです。

たとえば

パレードやショーを撮影するときは、ビデオやカメラを頭より高く掲げたり、顔や体の横に出したりするのはNG

決められたラインより前に出ないようにしよう

ライブ配信、営利目的につながる撮影と後悔はしない

撮影に関する詳細は、ピューロランドHPをチェックして、周囲のおともだちへの配慮を忘れないこと

お手洗いの中での撮影はNG

フォトスポットやエリアでの撮影はルールを守ること

最後は、パレードやショーについて。ワンダーライトを振ったり、ダンスで参加したりして、一緒に盛り上げるようお願いされたら、断るわけにはいかない……!! って、なんで感謝で床にダイブ!?

12月3日に公開されたこちらの動画は、約10日で32万回以上再生と大反響。すでにサンリオピューロランドを訪れたことがある人も、これから訪れる予定の人もぜひ、こちらの動画でしっかり予習して訪れたいものですね。