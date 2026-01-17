視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(1月5日～11日)をまとめた。

衝撃映像特番が上位に並ぶ

年明けから約1週間が経過した1月第2週のランキングは、依然として正月特番の余韻が色濃く残る結果となった。

個人全体ランキングでは、『徹子＆純次＆良純の世界笑撃映像の会2026新春SP』(テレビ朝日)が2位、『元気が出る!笑える動画大賞2026』(同)が6位、『ナニコレ珍百景2時間SP』(同)が7位と、衝撃映像や面白動画を集めた特番が上位に並んでいる。年始ならではの長尺スペシャルが、家族そろってのリビング視聴にマッチした形と言えるだろう。

一方で、日常への回帰を感じさせる動きも見られた。コア視聴層ランキングでは『名探偵コナン』(日本テレビ、読売テレビ制作)が4位にランクイン。レギュラー放送のアニメが上位に食い込むのは、視聴習慣が通常モードへ移行しつつある証拠かもしれない。同じくコア層では『ザワつく!金曜日』(テレビ朝日)が5位に入るなど、週末の定番バラエティも存在感を示している。

来週以降は新ドラマが本格始動し、ランキングの顔ぶれも大きく変わりそうだ。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

羽田航空機衝突事故「奇跡の11分」を完全再現

今年4月に25周年を迎える『ザ!世界仰天ニュース』(日本テレビ)の新春4時間スペシャルは、コア視聴層において59.1%という高い注目度を記録し、同属性ランキングで3位に入った。

今回の放送では、新たなレギュラーメンバーがサプライズ発表されることが事前に告知されており、視聴者の期待感が放送開始から高まっていた。

そして、MCの笑福亭鶴瓶からの呼び込みでスタジオに登場したのはtimeleszの松島聡。松島は番組内の再現ドラマ6本全てにこっそり出演していたことも明かし、スタジオを驚かせた。

番組のメインコンテンツである再現ドラマでは、羽田空港での航空機衝突事故における「奇跡の11分」を完全再現。乗客乗員379人全員が生還した緊迫の脱出劇や、身近に潜む危険を描いたエピソードに、視聴者は固唾をのんで見入ったようだ。

さらに、好評企画「仰天チェンジ」では、大減量に成功した男女6人が登場。憧れの彼女のひと言や推し活のためなど、それぞれの動機から驚きの変身を遂げた姿が紹介された。

2月から本格加入する新レギュラー・松島聡への期待とともに、25年目を迎えてなお進化を続ける同番組から、今後も目が離せない。