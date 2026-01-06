6日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』新春4時間スペシャルで、番組の新レギュラーとしてtimeleszの松島聡が加入することが発表された。

松島は番組の途中、笑福亭鶴瓶の呼び込みとともにサプライズでスタジオに登場。早速「とっておきの一枚」のコーナーなどを鶴瓶と一緒に盛り上げた。

収録当日は、ゲストにも完全なるサプライズで発表。さらに、ゲストが熱演する再現ドラマや仰天チェンジのVTRなど全6本の再現映像に松島がこっそり出演していたという、まさかのサプライズでもスタジオを沸かせた。

timeleszでの活動をはじめ、バラエティでも朗らかなキャラクターで活躍している松島。今回、新レギュラーに起用したことについて、番組は「番組MCの笑福亭鶴瓶さんと共に、『仰天ニュース』を盛り上げ、まだ20代という若い世代ならではの視点や感想に期待しています」とコメントを寄せている。

今後はスタジオを飛び出して、“仰天するニュース”の現場に自ら足を運んでのロケも予定しているという。

スタジオにレギュラーで登場するのは2月放送分からの予定。また、松島のスタジオ初登場までの様子を追った「裏カメラ映像!」が、番組TikTok、X(ツイッター)で配信予定となっている。

コメントは、以下の通り。

笑福亭鶴瓶

timeleszの松島くんと最初に聞いたときは嬉しかったですね。

若いけど本人はとてもいいやつで心強い存在だなと。

一緒にやってみて、最初だから慣れてない部分もあったんですが、場に溶け込むのが本当に早くてびっくりしましたね。

すっと入り込んでいくのが彼の強さであっという間に成長すると思います！

一緒に仲良くやっていきたいですね。

松島聡(timelesz)

この度は、歴史ある番組の一員として参加できることを、大変光栄に思います。

鶴瓶さんのもとで、さまざまな“仰天”の出来事に触れながら、その裏側にある人の想いや背景に丁寧に向き合い、視聴者の皆さまが自然と引き込まれるよう、トークやリアクションを通して、微力ながら番組を支えられたらと思います。

学ぶ姿勢を忘れず、一つひとつの収録を大切に全力で頑張りますので、ぜひ楽しみに、そして温かく見守っていただけたら嬉しいです！

【編集部MEMO】

『ザ!世界仰天ニュース』は、2001年のレギュラースタートから中居正広氏がMCとして出演してきたが、昨年1月、一連の問題を受け、「中居正広さんサイドと対話を続けてまいりましたが、様々なニュースを扱う番組の司会という役割などを鑑み、総合的に判断して、『ザ!世界仰天ニュース』を降板していただくことにいたしました」という状況とに。それ以降はMCの笑福亭鶴瓶とアシスタントの杉原凜アナがレギュラー出演してきた。

