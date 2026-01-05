9日からNetflixで配信される新番組『timelesz project -REAL-』(以下『タイプロ2』)とのSNS特別広告「タイプロ 2 観るなら、Uber Eats でいーんじゃない?」が5日、発表された。

この広告では、番組に出演するtimeleszのメンバーから、松島聡と原嘉孝を起用。「推し活×食×リアルな思い出」をテーマに、番組視聴と Uber Eats の楽しみ方を提案する3本の特別広告を、Uber Eats Japan の公式 SNS(Instagram、X、TikTok)で公開する。

2025年2月に新メンバーが決定後すぐに8人体制初のアリーナツアー、そしてドーム公演へ挑むtimeleszの姿を追った、彼らの“リアル”が詰まった『タイプロ2』。それをより楽むための今回の広告では、番組のエピソードに関連したUber Eatsのメニューを通じて、当時の思い出を振り返る内容となる。

また、ファンから「ちゃぼそう」と愛される2人の自然体の掛け合いを通じて、自宅で気軽に楽しめるUber Eatsが、「おうち推し活」を含むエンターテイメント作品をさらに盛り上げる存在であることを表現。松島と原のメイキング映像も公開されている。

SNS特別広告概要

楽屋で Uber Eats の袋を開けながら自分たちが出演する『タイプロ2』について話す2人。TVのお供に頼んだ原さんの好物「焼きそば」を食べて盛り上がりながら自分たちが出演する『タイプロ2』を一緒に視聴する内容で、2人の自然体な楽しい会話をスマートフォンで撮影した本映像は、まるでオフタイムのようなライブ感を醸し出している。第1弾～第3弾の各コンテンツに登場するフードは、番組のエピソードにひもづいており、番組視聴者はより臨場感を感じることができる。

2人のコメントは、以下の通り。

――「ちゃぼそう」という愛称まである仲の良いお二人ですが、撮影中に印象に残ったシーンはありますか？

松島：『タイプロ2』では、LA や韓国など海外へ武者修行に行ったんですよ。訪れたそれぞれの場所で食べた料理を、今回（Uber Eats で注文して）食べながら『タイプロ2』を観るというシチュエーションで撮影したんですけど、撮影セットもタイプロを感じるエモーショナルな空間なんですよね。

原：嬉しいよね。なので、番組を観てくださる方はぜひいろんな国のフードをUber Eatsで注文してもらって、一緒に観ながら食べながら楽しんでいただけたらなと思います。

――お二人は日常でUber Eatsをご利用されているということですが、どのような時に何を注文していますか？

原：食べ物だけじゃなくて、筋トレのためのプロテインとか。あと料理だけじゃなく、僕はスーパーで食材なども結構頼みます。家を出る気分じゃないけど料理したい時など、フルーツとか野菜とか、いろいろ頼めるのがすごく便利で助かってます。

松島：ヘビーユーザーです。ほぼ毎日（笑）体調崩して外に出られない時は、ドラッグストアにあるものとか、ドリンクやヨーグルトをUber Eatsで頼んで、その日をしのぐという感じで助かってます。

――レッスンや撮影などの後、頑張った自分へのご褒美として、Uber Eatsで頼みたくなるメニューはありますか？

松島：ティラミス！糖分摂取大事だよね。メンバーと一緒に食べたいなと思うのはビビンバ。僕ら8人ってみんな1回に食べる量が多くて、（レッスンしていると）結構スタミナも必要とされるから、ビビンバ丼とかは活力になっていいなと思います。

原：僕は、レッスン終わって家に着く20分前ぐらいに注文しておいて、家に着いたらすぐ受け取れるように注文するんですけど、夜になることが多いからそういう時はサラダボウル！あと、体絞ってる時期によく頼んでたのは、蒸し鶏とブロッコリーとプロテイン！（笑）

――松島さんから「メンバーと一緒に食べるなら」というお話が出ましたが、メンバーの皆さんと一緒に食べるとすると Uber Eats で頼みたくなるメニューはありますか？

松島：鍋ですね。きのこのトリュフ鍋とかあって。カスタマイズして豆腐増し増しにしたりお野菜も入れられるし。ちょうど寒くなってきて1月、2月はより求めてしまいます。

原：みんなとシェアできるから、ピザとか、寿司ですね。

――新体制で進化し続けているお二人は、今後Uber Eatsがどのように進化していくと思われますか？

原：ロボットとかドローンとかで（配達に）来たら、すごくテンション上がりそう。

松島・原：（ロボット配達が一部始まっていることを知り）え？始まってるんですか？もうちょっとヘビーユーザーにならないと出会わないのかな！？僕らはUber Oneにも入っているし、早く出会いたい！