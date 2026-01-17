フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国俳優ソン・ガンの2年ぶりの来日ファンミーティング『2025 ソン・ガン FANMEETING＜ROUND 2＞IN JAPAN』を、24日0時から独占配信する。

『わかっていても』『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能?!』『Sweet Home－俺と世界の絶望－』など数々の話題作で主演を務め、幅広いジャンルで存在感を発揮してきたソン・ガン。繊細な感情表現と圧倒的なビジュアルで国内外の視聴者を魅了し、“次世代韓流スター”と称されるほどグローバルな人気を確立している。

今回のファンミーティングは、昨年11月22日・23日に横浜BUNTAI、11月26日・27日にNHK大阪ホールで開催され、チケットは全日ソールドアウト。本公演は、11月8日のソウル・延世大学100周年記念館コンサートホールでの公演を皮切りに、中国、そして日本へと続いた。タイトル＜ROUND 2＞は、カーレースで次のステージを意味する“ROUND”と、ソン・ガンのイニシャル「S」を反転させた“2”を重ね合わせ、「俳優ソン・ガンの第2ステージ」「新たな出発」を象徴している。黒のレーシングスーツに身を包み、力強い眼差しを向けるソン・ガン。キービジュアルのとおり、止まっていた時間が再び動き出す感動の瞬間は必見だ。

FODでは、25年11月22日・23日の横浜BUNTAIでの公演を独占配信する。熱烈な歓声の中、「Go Back(告白)」の歌唱とともに登場したソン・ガン。「ただいま～」の挨拶にファンが「おかえり～」と応え、和やかな雰囲気の中で始まったファンミーティング。日本語を懸命に話す姿が印象的なトークコーナーや、真剣に挑む姿がユーモアを生んだゲームコーナー、出演作の役作りを語りながら振り返るフィルモグラフィー紹介など、多彩なプログラムを通してファンとの交流を深める。歌唱ステージでは秦基博の「ひまわりの約束」をサプライズ披露し、最後は感謝の言葉で温かく締めくくられた本イベントは、大盛況で幕を閉じた。

さらに、FOD独占インタビューも収録。ソン・ガンがファンミーティングのため、除隊後初めて来日した際に撮影したインタビュー映像では、日本のファンへの思いや、ドラマへの意欲などを熱く語る。

FODでは、23年９月に東京・NHKホールで開催された『ソン・ガン 2023 FANMEETING IN JAPAN ～BY YOUR SIDE～』も独占配信している。

(C)2025 NAMOOACTORS / Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT LLC.