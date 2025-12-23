フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『乙の恋愛』と、タイBLドラマ『Battle Of The Writers』の2作品を、1月6日0時から独占見放題配信する。

『乙の恋愛』は、同名作人気ウェブ小説を実写化した作品で、恋愛で主導権を握れない“乙”な2人のもどかしい駆け引きを描く、8年越しの再会ラブストーリー。

外向的で人気者のジンファンに恋する、内気な大学生のミンジュン。ある日、ジンファンの何げない行動がきっかけで、その初恋は悲しい終わりを迎えてしまう。そして8年後、同じ会社で働くことになり再会を果たした2人。誤解から生まれた初恋の痛みは距離を埋められるのか。素直になれない2人のやり取りや、繊細な表情と緊張感のある距離感が、視聴者の感情を揺さぶる。

『Battle Of The Writers』(C)HYDROINDUS2024

『Battle Of The Writers』は、タイ国内外で大ヒットしたBLドラマ『Cutie Pie』でカップル役を演じたTutor＆YimがW主演する、小説家たちの競争と愛を描いたラブストーリー。

配達員として働きながらウェブ小説を書いている新人小説家・オップウン。彼の作品が、人気小説家・シャンの小説を盗作したと非難され、真相を確かめるためシャンに会いに行くオップウンだが、そこで2人は運命的な出会いを果たす。やがて２人は仲間たちとともに、新しい小説を作るチーム作家集団“不思議な目”を結成することに。ライバルとして火花を散らしながらも、創作への情熱を共有するうちに、互いに惹かれ合う複雑な感情が芽生えていく。

本作では、コスプレやファンタジー演出による、遊び心あふれるシーンが物語に彩りを添える。オップウンとシャンによる、胸キュン必至の甘々シーンも満載で、笑いとときめきが詰まったストーリーに注目だ。