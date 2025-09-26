フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『テコンドーの呪いを解いて』を10月10日0時から独占見放題配信する。

2024年に制作されたこのドラマは、苦しい家庭環境の中で必死に生きる高校生ドフェと、テコンドー特待生ジュヨンの、切なくも温かい、ピュアなラブストーリー。ドフェの父親が経営する道場で出会った2人は、共に生活を送る中で互いの心の傷を癒やしていく。しかし、大学入試の日に起きたある出来事をきっかけにドフェは心を閉ざし姿を消してしまい、12年後に再会を果たす

監督を務めたのは『To My Star』『君の視線が止まる先に』『Blueming～君に染まる』などの人気BL作品を手掛けたファン・ダスル。田舎の高校に通う高校生・ドフェ役をキム・ヌリム、都会からやって来たテコンドー特待生・ジュヨン役を、イ･ソンが演じる。本作で初主演を果たした注目の若手俳優2人が、ピュアで繊細な恋心を熱演している。

■ストーリー

暴力的な父親の元から抜け出すため必死に勉強している高校生のドフェ。ある日、父親が経営する道場にテコンドー特待生のジュヨンがやって来る。一緒に生活しているうちに互いが心に抱える傷を癒やすようになっていく。そして迎えた大学入試の日、ある出来事がきっかけでドフェは心を閉ざし姿を消してしまう。それから12年後、2人は再会するのだが…

【編集部MEMO】

FODでは、『マイ・ユース』『推しが現れた!?』『何か間違っている Something’s Not Right』『FC Soldout』『秘密の間柄』『天気予報のような恋愛』『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter ～灰色の気流～』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS～恋するバックステージ～』『恋の株価は上昇中!? ～STOCK STRUCK～』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマを配信している。

(C)studio HIM inc. all right reserved