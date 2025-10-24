フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『マイ・シークレット・ヴァンパイア』を28日0時から、『ビヒョン伝～トッケビの主人～』を31日0時から独占配信する。

『マイ・シークレット・ヴァンパイア』は、韓国の人気ウェブ漫画『ルームシェアしたら、全員吸血鬼だった』が原作のBLドラマで、人間の血に飢えた個性豊かなヴァンパイアたちと、上京してきた純朴青年がひとつ屋根の下で同居するファンタジーラブストーリー。

人間の青年ハン･ドンハを演じるのは温かい笑顔が印象的なパク･ドンジュ。インドア派だがみんなの兄貴的存在であるイ･ジュウォンを『私のパートナーは悪魔』のユ･シンが演じている。ジュウォンのよき理解者で社交的なカン･ソンジェを演じるのは『マッチプレイ』のイ･テヒョン。弟的ポジションのチョン･ギュミンとチャ･ウンホを、UP10TIONのイ･ドンヨルとスタイル抜群の癒やし系俳優イ･ジュヨンがそれぞれ演じている。シェアハウスを舞台に繰り広げられるイケメン5人の愉快な同居と友情、ヴァンパイアと人間の異種恋愛が見どころだ。

『ビヒョン伝～トッケビの主人～』は、BLファンにはなじみ深い、現代を舞台にした“東洋ファンタジー”。非現実的なファンタジーの世界観、魅力的なキャラクター設定、ときめきシーンなど、韓国ドラマの人気要素が余すことなく詰まった作品となっている。

企画・監督を手がけたのは、『愛の不時着』など数々の大ヒットドラマで編集を担当したパク・ジユン。卓越したセンスで、スリリングかつ感覚的な映像美を作り上げている。音楽を担当しているのは、東方神起や少女時代などのアルバムにも参加してきた作曲家ミン・ハレルヤ。物語やキャラクターの感情にそっと寄り添う音楽が、作品の世界観をより一層引き立てる。さらに、出演キャストの全員が高身長イケメンという圧巻のビジュアルで、新人でありながら、高い演技力で作品に花を添える。コメディータッチでありながら、思わずゾッとするような面もしっかり描かれている新感覚ホラーBLだ。

『マイ・シークレット・ヴァンパイア』あらすじ

大学入学のために上京してきたハン･ドンハは、入学までの１カ月間シェアハウスに入居することに。しかし、なんと同居人たちは全員本性を隠したヴァンパイアだった！人間の血に興味津々のチャ･ウンホとチョン･ギュミンは初日からドンハに親しげに話しかけ、質問攻めにする。一方、彼らの兄貴分でドンハと道端で初対面を果たしたイ･ジュウォンは、ドンハにあれこれと注文をつけてくる。ジュウォンはどうやらドンハと距離を取りたがっているようだが…。やがて、突如現れた自由奔放なカン･ソンジェも加わり、ヴァンパイアたちとの共同生活が始まる。ヴァンパイアと人間の恋は成立するのか、友情と駆け引きが渦巻くその先に待っているのは…？

『ビヒョン伝～トッケビの主人～』あらすじ

俳優を夢見てソウルへやってきた純真な青年ハ･グムボク。着いて早々トラブルに見舞われ、見知らぬ男にファーストキスまで奪われてしまう。しかし、その男はトッケビの王ビヒョンで、なぜかグムボクからの精気だけは拒否反応なく体に取り込むことができる。それを知ったビヒョンの忠実な護衛武士キルタルは、グムボクを同居させることに。ところが、キルタルに思いを寄せていた九尾の狐ジグィがグムボクとキルタルの関係を疑い、グムボクはジグィとビヒョンの関係を誤解する。はたして、グムボクは無事に夢をかなえられるのか？

【編集部MEMO】

