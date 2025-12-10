サンエックスは12月20日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ～すみっコと夜のひとやすみ～」を、ファミリーマートほか全国のコンビニエンスストア、すみっコぐらしショップ、一番くじONLINE等にて順次発売する。

今回の一番くじでは、すみっコたちの小さなお仲間「みにっコ」たちが初登場。夜のひとときをすみっコたちと一緒に楽しめるルームライトやスリッパなど、全9等級24種+ラストワンが用意されている。

発売日は12月20日。順次、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで発売される。1回750円。

【A～C賞】ルームライト3種

A賞はえびふらいのしっぽ(約19cm)、B賞はざっそう(約14cm×18cm)、C賞はにせつむりのしっぽ(約15cm)のルームライト。

【D賞】スリッパ

えびふらいのしっぽとあじふらいのしっぽのスリッパ。サイズは約25cm。

【E～I賞】



E賞は、ほこりと一緒にお掃除できる「ほこりのほこりとり」(約19cm)、F賞は、ヘアバンドとリストバンドのアソート「フェイシャルコレクション」、G賞の「ガラスコレクション」は、グラスとキャニスターのアソート(約8cm、選べる全4種)、H賞は「巾着コレクション」(約12cm、選べる全6種)、I賞の「ペーパーコレクション」は、ウォールステッカー、オイルオフペーパー、ペーパー加湿器のアソート(選べる全5種)。

【ラストワン賞】とかげのおやすみぬいぐるみ

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、大きな月のクッションに乗ったとかげのおやすみぬいぐるみが登場。全長約37cm。

なお、ダブルチャンスキャンペーンも、ラストワン賞の「とかげのおやすみぬいぐるみ」が用意されている。キャンペーン期間は2026年3月末日までとなっており、当選数は30個。

(C) 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.