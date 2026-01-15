きょう15日(19:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるナイゴチ27開幕! 新メンバーは2人! 2時間SP』では、「ゴチになります!」の新メンバー2人が発表される。

「ゴチになります!27」初戦のゲストは、様々な話題作で活躍する俳優・北村一輝が初登場。さらに新年恒例となっている出川哲朗の2人を迎えてスタート。年末の最終戦で見事に残留を果たした岡村隆史、増田貴久、せいや、白石麻衣は、ゲストとともに神社で今年も良い1年となるようお祓いを受けることに。するとそのお祓いの最中、突如背後から虎のマスク姿で新メンバーが登場し、一同騒然となる。

記念すべきゴチ初戦の舞台は、東京ドームのほど近くにある創業63年の本格中国料理の老舗「後楽園飯店」。会場には、先ほど神社にいた新メンバーがマスク姿で待ち受ける。マスク越しに垣間見える目に注目し、出川の「(目の色が)透き通っていてきれい」という言葉に全員が共感。隣に座る白石は顔をのぞき込むも「(こんなに近くでも)意外と分からない」と頭を悩ませる。そんな新メンバー、運動神経が良いということで、特技の“ホッピング縄跳び”を披露。さらに会話の端々に小ボケを挟むなど、徐々にその人柄が明らかになっていくが。果たして、この超イケメンの正体は。

続いて、2人目の新メンバーは恒例の岩田絵里奈アナが中継でリポート。岩田アナが新年一発目の最新モノマネを披露していると、突然新メンバーが歩いて登場。その凛とした歩き方や透き通った目から、かなりの美人であることが判明し、白石やせいやも興奮する。早速質問タイムでは、本人から「身長低め」「独身」などのヒントが。また食遍歴VTR内で、学生時代からモテモテで、好きな給食は「揚げパン」ということが紹介され、新メンバー推理合戦が白熱する。

スペシャルメニューをかけたゲーム対決では、レジェンドアスリート・松井稼頭央と糸井嘉男が参加し、チームに分かれてトスバッティングで勝負。するとそこへ2人目の新メンバーもいきなり登場し、まさかのフルスイングで運動神経の良さを見せつける。果たして、このドラマ・CMで引っ張りだこの美女の正体は。

新メンバーお披露目の初戦だが、今回から早くもゴチの自腹レースがスタート。設定金額は2万円で、8人で合計約16万円前後の高額自腹となる。3年連続でクビとなったヤベチャンマン、今年はどんな形でゴチに登場するのか。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!26」最終結果

第1位：岡村隆史 0円 ※大精算

第2位：増田貴久 27万6,840円

第3位：せいや 33万5,140円

第4位：白石麻衣 66万2,700円

------------以下クビ-------------

第5位：高橋文哉 84万 550円

第6位：矢部浩之 92万7,000円

第7位：小芝風花 96万3,800円



