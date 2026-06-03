超一流大学在学、教育事業のベンチャー企業社長、コメンテーター――Z世代を中心に注目を集める岸谷蘭丸が、きょう3日に放送される日本テレビ系バラエティ特番『人生が変わる1分間の深イイ話 復活2時間SP』(19:00～)に登場。明るいキャラクターの裏にあった幼少期の闘病生活と、名門一家ならではの苦労に迫る。

岸谷蘭丸

名門の家に生まれたからこその葛藤や重圧

今回の放送では、父・岸谷五朗、母・岸谷香という芸能界の名門家族に生まれた岸谷蘭丸。超一流大学に在学しながら、教育事業を手がけるベンチャー企業の社長としても活動。さらに、コメンテーターとしても多忙な日々を送っており、その発信力や存在感でZ世代を中心に注目を集めている。

明るいキャラクターが印象的な岸谷だが、番組では、そんな姿からは想像がつかない幼少期の闘病生活や、名門一家ならではの苦労にも迫る。

華やかな環境に見える一方で、名門の家に生まれたからこその葛藤や重圧もあったという岸谷。それでも前を向き続けてきた背景には、名門に生まれたからこそ芽生えた“ある思い”があった。

番組では、岸谷の現在の活動だけでなく、幼少期からの歩み、家族との関係、そして今の生き方につながる価値観を深掘り。表舞台で見せる明るさの奥にある、知られざる素顔が明かされる。

石原家、小泉八雲夫婦のひ孫にも密着

そのほか、名門・石原慎太郎一家に嫁いだ、石原家長男・石原伸晃氏の妻・石原里紗さんにも初密着。石原家に嫁いで38年、政治家の妻として35年をともに歩んできた波乱の人生や、生後5カ月で亡くなった我が子への思い、里紗さんから見た石原家の真実の姿に迫る。

また、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で話題の小泉八雲とセツにも注目。文化の違い、言葉の壁がありながらも心で通じ合い、恋に落ちた2人がどのように愛を育んだのかを、ひ孫・小泉凡さんへの密着を通して解き明かす。

さらに、京都・烏丸六角で育ち、祖先は小野妹子といわれる名門一家の御曹司にもバラエティ初密着。世界100カ国以上を家業で訪問する祖父のもとには、上皇后・美智子さまも訪れたという、日本が世界に誇る名門一家の姿を紹介する。

スタジオには、SPコメンテーターの今田耕司、司会の羽鳥慎一のほか、ゲストとしてイモトアヤコ、後藤輝基(フットボールアワー)、曽野舜太(M!LK)、ヒロミ、円井わん、横澤夏子、若槻千夏が出演する。