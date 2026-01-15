「めっちゃ熱出た」「本当に満身創痍」あの、年始早々に体調を崩したことを告白

歌手でタレント・あのが13日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。怒涛の年末年始を振り返った。

あの

「ほぼ寝れずに目バキバキ」で生出演

大みそかは、フジテレビ系『新しいカギ年越し生放送SP!』に出演後、「COUNTDOWN JAPAN 25/26」でカウントダウン・アクトを務めたあの。すぐさまフジテレビに戻り、『新春!爆笑ヒットパレード2026』に生出演するという怒涛のスケジュールだったが、「ほぼ寝れずに目バキバキで参加しました。“目バキバキだった”とよく言われました(笑)」と苦笑い。寝不足のまま、長時間の生放送に挑み、「耐久だったな。途中、睡魔もヤバかった」とぶっちゃけながら、「芸人さんのネタ見るだけでいい仕事ってなかなかないし。ありがたいから。もう楽しかった」と話した。

また、生放送終了後は、実家に帰省し、地元のスーパー銭湯で疲れを癒したそう。しかし、「めっちゃ頭痛くなってきて。なんかぼんやりしてきたなと思ったら、めっちゃ熱出てて」と吐露。久々の休日だったが、「それなのに、鼻水も出るし、喉も痛いし。結構しんどいやつ来て寝込んでた」とぼやき、「めっちゃ寝てた。ネットも見ずに、めっちゃダウンしてた」とポツリ。「休まないほうがいいのかな? すぐ体調崩すわ。いや～、キツかった。どこにも言ってなかったけど、そういうお正月だった」「もう悲しい。本当に満身創痍。気抜いちゃダメなのかな?」と悔しげに語っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。