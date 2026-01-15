『週刊少年ジャンプ』にて2018年から2024年まで連載され、世界中で爆発的なヒットを記録した芥見下々氏によるダークファンタジー『呪術廻戦』。人間の澱みから生まれる「呪い」を祓うため、命を懸けて戦う呪術師たちの生き様を描いた本作は、緻密な設定と衝撃的な展開で話題を呼びました。2020年10月のアニメ放送開始以降、その人気は加速し、これまでに劇場版も2作公開、2026年1月からはアニメ第3期が放送開始となるなど、原作完結後も注目を集めています。

本作の中心となる、都立呪術高専1年生3人組の紅一点が釘崎野薔薇。地方の田舎から「東京への憧れ」を理由に上京し、呪術師としての危険な任務に就きます。金槌と五寸釘、藁人形を用いた「芻霊呪法(すうれいじゅほう)」を操り、近接戦闘から遠距離攻撃まで器用にこなします。容姿へのこだわりが強く、自分らしくあることを大切にする勝気な性格ですが、仲間思いで情に厚い一面も。男勝りな言動と、時折見せる乙女な部分のギャップが魅力の人気キャラクターです。

今回は、マイナビニュース会員に「もしも『呪術廻戦』が実写化されるなら、釘崎野薔薇を演じてほしい女優を」についてのアンケートを実施。上位に選ばれた4名をご紹介します。

『呪術廻戦』釘崎野薔薇をもしも実写化するなら誰に演じてほしい?(自由回答から集計)

1位：橋本環奈(16票)

2位：広瀬すず(9票)

2位：浜辺美波(9票)

4位：山本舞香(7票)

続いて、4名の概要とコメントをご紹介します。

第1位に選ばれたのは、橋本環奈。1999年福岡県生まれで、アイドル活動を経て女優としてブレイク。映画「銀魂」シリーズや「キングダム」シリーズ、「今日から俺は!!劇場版」などで、可愛らしい見た目とは裏腹に、コメディエンヌとしての才能と身体能力の高さを発揮しています。誰に対しても物怖じしない強気なキャラクターを演じることが多く、野薔薇の持つ「強さ」と「可愛さ」の両立ができる俳優として多くの票を集めました。

野薔薇のキツい物言いや、戦闘時の狂気じみた笑顔も再現してくれそうとの声が多く寄せられました。

オススメコメント

「コミカルなシーンもシリアスなシーンも似合いそうだから」(40代男性)

「奥ゆかしそうでいて実は豪快な部分が彼女のイメージに合うから」(40代男性)

「美人であり気の強さがあるキャラなので演じてみて似合いそうだからです」(40代男性)

第2位には、広瀬すずがランクイン。1998年静岡県生まれで、映画「海街diary」で数々の新人賞を受賞し、その後も「ちはやふる」シリーズやドラマ「なつぞら」など主演作が絶えません。透明感のある演技から、感情を爆発させる激しい演技まで幅広くこなし、その目力の強さは野薔薇の芯の強さに通じるものがあります。ショートカットやボブヘアのイメージも強く、ビジュアル面での親和性も高い評価を得ています。

オススメコメント

「気の強そうな感じがハマりそうだから」(40代男性)

「かわいいのでそう思いました」(30代女性)

同じく第2位には、浜辺美波がランクイン。2000年石川県生まれで、映画「君の膵臓をたべたい」で注目を集めました。「賭ケグルイ」シリーズでは狂気を孕んだ演技を見せ、「シン・仮面ライダー」や「ゴジラ-1.0」など特撮・アクション大作でもヒロインを務めています。清楚な役柄だけでなく、振り切った演技ができる実力派であり、野薔薇の戦闘時における「悪役顔」も美しく演じてくれそうという期待が込められています。

オススメコメント

「こういう無茶苦茶なキャラクターもうまく演じてくれそうだから」(40代男性)

「ショートヘアと制服がよく似合いそう」(30代女性)

第4位には山本舞香がランクイン。1997年鳥取県生まれで、「鳥取美少女図鑑」をきっかけに芸能界入り。映画「東京喰種 トーキョーグール【S】」やドラマ「ハコヅメ」などで、ヤンキー役や空手の黒帯を持つ身体能力を活かしたアクションシーンを披露しています。バラエティ番組などで見せる飾らないサバサバとした性格や、鋭いツッコミを入れる姿が支持を集めました。

オススメコメント

「気の強い感じでサバサバした野薔薇の性格に合っている」(40代男性)

「顔が綺麗で強そうな雰囲気があってる」(40代女性)

まとめ

『呪術廻戦』をもしも実写化するなら、釘崎野薔薇を演じてほしい女優ランキングをご紹介しました。橋本環奈が頭一つ抜ける結果となりましたが、どの女優も高い演技力とアクション力を兼ね備えた実力派ばかり。野薔薇特有の、戦闘中の荒々しい言葉遣いと、ふとした瞬間の仲間への優しさをどう表現するのか、想像するだけで楽しくなりますね。

『呪術廻戦』は現在、アニメ第3期「死滅回遊 前編」が放送中。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!